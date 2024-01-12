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Konyaspor'da 4 aday

Lider Fenerbahce'ye 7-1 yenilen Konyaspor'da Teknik Direktor Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 06:50
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Konyaspor'da 4 aday

Lider Fenerbahce'ye 7-1 yenilen Konyaspor'da Teknik Direktor Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Teknik direktor adayları arasında yer alan, yeşil-beyazlılara tarihinin en başarılı donemlerini yaşatan Aykut Kocaman, bu sezon takım calıştırmayacağını acıkladı. Anadolu Kartalı'nın teknik direktor listesinde Bulent Korkmaz, Omer Erdoğan, Tolunay Kafkas ve Kemal Ozdeş'in bulunduğu öğrenildi.

3 KULÜBE CEZA VERİLDİ

PFDK, 3 kulube ceşitli cezalar verdi. Kayserispor'a 168 bin, Sivasspor'a 192 bin lira ceza verdi. Kayserispor Başkanı Ali Camlı'ya 21 gun hak mahrumiyeti ve 100 bin lira, Ankaragucu Teknik Direktoru Emre Belozoğlu'na 39 bin lira ceza verildiğini acıkladı.

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