Konyaspor'a genç Maestro

Konyaspor, S.Lizbon'dan Portekizli orta saha Paz'la transfer sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Anadolu Kartalı, yine Portekiz'den Diogo Pinto'yu radarına aldı. Sezon başında İtalya'da Ascoli'den 2. Lig ekibi Estrela Amadora'ya imza atan 22 yaşındaki maestro, 34 maçta 14 gol attı. Avrupa'daki yeşil-beyazlılarla hedefleri örtüşen, 1 yıl daha kontratı olan genç maestronun, teklife sıcak baktığı öğrenildi.

4 YA DA 5 TRANSFER VAR

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen de transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Özgökçen, "Transferi hızlı bir şekilde sonuçlandırmamız lazım. 21 Temmuz'da ilk Avrupa kupası maçımız var. Takım 18 Haziran'da toplanıyor. İlk hedefimiz 18 Haziran'dan önce transferi tamamlayabilmek. Skubic bıraktı. İlk etapta sağ bekte onun boşluğunu doldurmak istiyoruz. 4 ya da 5 futbolcuyla transferi tamamlarız" diye umut dağıttı.