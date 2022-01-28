TRANSFER HABERLERİ: Uğurcan Yazğılı Konyaspor'da

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor forması giyen 22 yaşındaki ön libero Uğurcan Yazğılı'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Konyaspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İttifak Holding Konyaspor'umuz, TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor forması giyen 22 yaşındaki genç futbolcu Uğurcan Yazğılı ile sözleşme imzaladı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine, As Başkanımız Süleyman Oğuz katıldı.

Ön libero, sağ bek ve sağ stoper mevkilerinde görev yapan Uğurcan Yazğılı, bu sezon Adanaspor forması ile 21'i TFF 1. Lig olmak üzere toplam 22 resmi müsabakada forma giydi.

3,5 yıllık kontrat imzaladığımız Uğurcan, takımımızda 24 numaralı formayı terletecek.