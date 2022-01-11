Haberler Konyaspor Ahmet Çalık'ın 9 yıl önceki paylaşımı yürek burktu!

Ahmet Çalık'ın 9 yıl önceki paylaşımı yürek burktu!

Ankara'da geçirdiği kazada hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık'ın 2013 yılında attığı bir tweet yürekleri burktu. Çalık, cuma günü yaptığı bir paylaşımda, "Ömür için hayaller kurarken, ölüm için ne yapmaktayız? Hayırlı Cumalar" ifadesini kullanmıştı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 15:39
Ahmet Çalık'ın 9 yıl önceki paylaşımı yürek burktu!

Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden ve Türkiye'yi yasa boğan Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın 9 yıl önce attığı bir tweet yürekleri burktu.

27 yaşındaki futbolcu otomobiliyle nikah işlemleri için Ankara'ya giderken Ankara - Niğde yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Başarılı futbolcunun yıllar önce attığı bir tweet ise Ahmet Çalık'ın sevenlerini daha da hüzünlendirdi.

"ÖMÜR İÇİN HAYALLER KURARKEN..."
Ahmet Çalık'ın 2013 yılında bir Cuma günü attığı tweet gündeme geldi. Ahmet Çalık 6 Ağustos 2013'te attığı tweette "Ömür için hayaller kurarken, ölüm için ne yapmaktayız? Hayırlı Cumalar" ifadesini kullanmıştı.

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