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Süper Konya

Rize galibiyetiyle 4’te 4 yaparak ligde 3. sıradaki yerini koruyan Konya, F.Bahçe’ye 3, G.Saray’a 5 ve Beşiktaş’a 6 puan fark attı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2021 Salı 06:50
Süper Konya

Süper Lig'de Konyaspor kasırgası dinmiyor. Milli ara dönüşünde 3-0'lık Rizespor galibiyetiyle serisini sürdüren yeşil-beyazlılar, ligde birçok alanda rakiplerini geride bıraktı. 10 golle Hatayspor'la birlikte ligin en az gol yiyen takımı konumundaki Konya ekibi, sahasında da namağlup hedefine ilerliyor. 13 haftada 2 puan ortalaması tutturan İlhan Palut'un öğrencileri, F.Bahçe'ye 3, Galatasaray'a 5, Beşiktaş'a ise 6 puan fark attı. Deplasmanda G.Antep FK'yle karşılaşacak Konyaspor, bu maçın hazırlıklarına da moralli bir şekilde ara vermeden başladı.


Rize ağlarını sarsarak gol şanssızlığını kıran Konyaspor'un Polonyalı sağ açığı Michalak, çok mutlu. 24 yaşındaki futbolcu, "Bu gol çok önemliydi. Bundan sonra taraftarımız da görmüş oldu ki benim de takımın başarısında bir nebze de olsa yardımım dokunabiliyor. Çok çalışıp bu çıkışımı sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.

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