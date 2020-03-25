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25 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler İttifak Holding Konyaspor F.Bahçe'yle maç yapmışlardı! Test istediler...

Son dakika: 'dan corona virüsü önlemi!

Son dakika: Konyaspor'dan corona virüsü önlemi!

Son dakika haberine göre, A Takımı'nda corona virüsü bulgularına rastlanması üzerine son maçında sarı-lacivertli ekiple karşılaşan test yapılması için İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvuru yaptı.

Süper Lig'in 26. haftasında sahasında ile karşılaşan ve galip gelen İttifak Holding 'da corona virüsü paniği yaşanıyor. Fenerbahçe bugün takım halinde corona virüsü testine girmişti. 1 futbolcu ve 1 sağlık çalışanında corona virüsü bulgularına rastlanınca İttifak Holding Konyaspor, Konya İl Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulundu. İttifak Holding Konyaspor, takım halinde teste girmek istiyor.

  1. 25.03.2020
  2. Güncelleme: 25.03.2020 18:05
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