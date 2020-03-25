Son dakika: Konyaspor'dan corona virüsü önlemi!
Son dakika haberine göre, Fenerbahçe Futbol A Takımı'nda corona virüsü bulgularına rastlanması üzerine son maçında sarı-lacivertli ekiple karşılaşan Konyaspor test yapılması için İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvuru yaptı.
Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan ve galip gelen İttifak Holding Konyaspor'da corona virüsü paniği yaşanıyor. Fenerbahçe bugün takım halinde corona virüsü testine girmişti. 1 futbolcu ve 1 sağlık çalışanında corona virüsü bulgularına rastlanınca İttifak Holding Konyaspor, Konya İl Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulundu. İttifak Holding Konyaspor, takım halinde teste girmek istiyor.
- 25.03.2020
- Güncelleme: 25.03.2020 18:05
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