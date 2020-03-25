Son dakika: Konyaspor'dan corona virüsü önlemi!

Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan ve galip gelen İttifak Holding Konyaspor'da corona virüsü paniği yaşanıyor. Fenerbahçe bugün takım halinde corona virüsü testine girmişti. 1 futbolcu ve 1 sağlık çalışanında corona virüsü bulgularına rastlanınca İttifak Holding Konyaspor, Konya İl Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulundu. İttifak Holding Konyaspor, takım halinde teste girmek istiyor.