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01 Şubat 2020, Cumartesi
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MAÇ SONUCU | 0-0

MAÇ SONUCU | Antalyaspor 0-0 Konyaspor

'in 20. haftasında ve , Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ara transfer döneminde , , Ersan Adem Gülüm gibi yıldızları kadrosuna dahil eden kırmızı beyazlılar evinde Guilherme, Robert Mak, Thuram takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren ile golsüz berabere kaldı. Öte yandan Antalyaspor'da Lukas Podolski yedek soyundu.

'in 20. haftasında ligin son sıralarını yakından ilgilendiren bir müsabaka oynandı. Antalya Stadyumu'nda oynana müsabakada ve gol bulamadı ve puanları paylaştı.

PODOLSKI OYNAMADI

Ara transfer döneminde Antalyaspor'un ses getiren golcüsü forma giymezken, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Antalyaspor 20. hafta itibariyle puanını 17'ye çıkartırken maç fazlasıyla 15. sırada kendine yer buldu. ise 18 puanla 14. sırada yer aldı.

Antalyaspor, 21. haftada Kayserispor'un konuğu olacak. Konyaspor ise evinde Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.

  1. 01.02.2020
  2. Güncelleme: 01.02.2020 16:53
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