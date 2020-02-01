MAÇ SONUCU | Antalyaspor 0-0 Konyaspor

Süper Lig'in 20. haftasında ligin son sıralarını yakından ilgilendiren bir müsabaka oynandı. Antalya Stadyumu'nda oynana müsabakada Antalyaspor ve Konyaspor gol bulamadı ve puanları paylaştı.

PODOLSKI OYNAMADI

Ara transfer döneminde Antalyaspor'un ses getiren golcüsü Lukas Podolski forma giymezken, Sinan Gümüş 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Antalyaspor 20. hafta itibariyle puanını 17'ye çıkartırken maç fazlasıyla 15. sırada kendine yer buldu. Konyaspor ise 18 puanla 14. sırada yer aldı.

Antalyaspor, 21. haftada Kayserispor'un konuğu olacak. Konyaspor ise evinde Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.