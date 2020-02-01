MAÇ SONUCU | Antalyaspor 0-0 Konyaspor
Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ve Konyaspor, Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ara transfer döneminde Sinan Gümüş, Lukas Podolski, Ersan Adem Gülüm gibi yıldızları kadrosuna dahil eden kırmızı beyazlılar evinde Guilherme, Robert Mak, Thuram takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Öte yandan Antalyaspor'da Lukas Podolski yedek soyundu.
Süper Lig'in 20. haftasında ligin son sıralarını yakından ilgilendiren bir müsabaka oynandı. Antalya Stadyumu'nda oynana müsabakada Antalyaspor ve Konyaspor gol bulamadı ve puanları paylaştı.
PODOLSKI OYNAMADI
Ara transfer döneminde Antalyaspor'un ses getiren golcüsü Lukas Podolski forma giymezken, Sinan Gümüş 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla Antalyaspor 20. hafta itibariyle puanını 17'ye çıkartırken maç fazlasıyla 15. sırada kendine yer buldu. Konyaspor ise 18 puanla 14. sırada yer aldı.
Antalyaspor, 21. haftada Kayserispor'un konuğu olacak. Konyaspor ise evinde Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.
- 01.02.2020
- Güncelleme: 01.02.2020 16:53
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
MAÇ SONUCU | Antalyaspor 0-0 Konyaspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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