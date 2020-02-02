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02 Şubat 2020, Pazar
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İkisine de yaramadı

İkisine de yaramadı

Tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen ile berabere kaldı. Gol sesinin çıkmadığı maç seyir zevkinden uzaktı.

'in 20. haftasında , İttifak Holding 'u ağırladı. 7'de Fredy'nin pasında Sinan vurmak istediği, kaleci Serkan uzaklaştırdı. 26'da Anicic'in kafasını Bünyamin çizgiden çıkardı. 45+2'te Thuram ile fileleri havalandırdı ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 90+1'de Amilton'un ortasında Doğukan vurdu Anicic vücudunu siper etti. Maç 0-0 bitti. Ateş hattından uzaklaşmayı hedefleyen iki takım da istediğini yapamadı.

PODOLSKI TEPKİSİ
Antalyaspor maçta 5 şut çekerken sadece tek isabet yakaladı. Sosyal medyada taraftarlar Tamer Tuna'ya tepki gösterdi. Jahovic'in olmadığı takımda Podolski'nin sahaya sürmediği gerekçesiyle eleştiriler aldı.

HÜCUM SEVDASI!
Aykut Kocaman, "Hücum futbolu oynatmıyor" eleştirisine tepki gösterdi. Kocaman, "Bitmek bilmeyen bir hücum futbolu sevdamız var. Hücum, hücum. 6 maçta 14 gol yedik. Önce savunmayı halletmeliyiz" dedi.

  1. 2.2.2020
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