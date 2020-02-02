İkisine de yaramadı
Tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen Antalyaspor ile Konyaspor berabere kaldı. Gol sesinin çıkmadığı maç seyir zevkinden uzaktı.
Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı. 7'de Fredy'nin pasında Sinan vurmak istediği, kaleci Serkan uzaklaştırdı. 26'da Anicic'in kafasını Bünyamin çizgiden çıkardı. 45+2'te Thuram ile fileleri havalandırdı ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 90+1'de Amilton'un ortasında Doğukan vurdu Anicic vücudunu siper etti. Maç 0-0 bitti. Ateş hattından uzaklaşmayı hedefleyen iki takım da istediğini yapamadı.
PODOLSKI TEPKİSİ
Antalyaspor maçta 5 şut çekerken sadece tek isabet yakaladı. Sosyal medyada taraftarlar Tamer Tuna'ya tepki gösterdi. Jahovic'in olmadığı takımda Podolski'nin sahaya sürmediği gerekçesiyle eleştiriler aldı.
HÜCUM SEVDASI!
Aykut Kocaman, "Hücum futbolu oynatmıyor" eleştirisine tepki gösterdi. Kocaman, "Bitmek bilmeyen bir hücum futbolu sevdamız var. Hücum, hücum. 6 maçta 14 gol yedik. Önce savunmayı halletmeliyiz" dedi.
- 2.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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