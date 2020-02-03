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03 Şubat 2020, Pazartesi
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deplasmanda gülüyor

Antalyaspor deplasmanda gülüyor

, 'de geride kalan 20 haftada deplasmanda 10, iç sahada ise 8 puan topladı. Kırmızı-beyazlıların dış saha performansı bu bağlamda göz kamaştırıyor.

, ligin ikinci yarısında üst sıralara tırmanma adına kadrosunu , Fedor Kudryashov, Adis Jahovic, , Ersan Adem Gülüm, , Delvin N'Dinga ve Adem Metin Türk ile güçlendirdi. Yapılan takviyelerin meyvesini kısa sürede alan kırmızı-beyazlılar, 'nda çeyrek finale yükselirken, 3 lig maçında aldığı 4 puanla da düşme hattının üzerine çıktı.

İkinci yarının ilk müsabakasında 'ye sahasında 3-0 mağlup olan Antalyaspor, bir sonraki hafta deplasmanda Denizlispor'u 3 golle geçti. 'in 20. haftasında evindeki karşılaşmasına da mutlak 3 puan parolasıyla çıkan Antalyaspor, 0-0 berabere kaldı. Rakiplerinin de puan kaybetmesiyle temsilcisi, 18 puanla ligde 15. sıradaki yerini korudu.

Öte yandan Antalyaspor, ligde deplasmanda aldığı puanlarla dikkat çekiyor. Kırmızı-beyazlı takım, sahasında 5 beraberlik 1 galibiyet alırken, deplasmanda ise 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

DEPLASMANDA 10, İÇ SAHADA 8 PUAN

Antalyaspor, dış sahada Göztepe'yi 1-0, 'yi 1-0, Denizlispor'u 3-0 mağlup ederken, Konyaspor ile de 0-0 berabere kaldı.
Kırmızı-beyazlılar, iç sahada da Malatyaspor'u 3-0 yenerken, Ankaragücü, ve Gaziantep Futbol Kulübü ile 2-2, ile Konyaspor mücadelelerinden de golsüz eşitlikle ayrıldı.

  1. 03.02.2020
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