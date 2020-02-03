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03 Şubat 2020, Pazartesi
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'de ilk kez forma giydi! Herkes Antalyasporlu 'yı konuşuyor

Süper Lig'de ilk kez forma giydi! Herkes Antalyasporlu Bünyamin Balcı'yı konuşuyor

'de bu sezon ilk defa forma giyen 'un genç oyuncusu (20), , ve karşılaşmasındaki performansıyla göz doldurdu.

'un alt yapısında yetişen , bu sezon 'de forma şansı yakaladı. Kırmızı beyazlı takımda 'nın, Nazım Sangare'nin sakatlığı sonrası şans verdiği genç futbolcu, performansıyla göz doldurdu. Bu sezon ligin 18'inci haftasındaki karşılaşmasında ilk Süper Lig maçı deneyimi yaşayan Bünyamin Balcı, ve müsabakalarında da başarıyla görev yaptı.

Teknik direktör Tamer Tuna'nın defansın sağında görevlendirdiği genç futbolcu, hem savunma hem de hücumda takıma katkı sağladı.
Antalyaspor'da gelecekte başarıyla adından söz edileceğine inanılan Bünyamin Balcı, bu sezon 3 lig maçında 224 dakika oyunda kaldı. Bünyamin Balcı, Antalyaspor formasıyla 'nda da 5 maçta görev aldı.

  1. 03.02.2020
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