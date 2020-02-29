Lukas Podolski: Galatasaray şampiyon olsun isterim - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
29 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Antalyaspor ''Galatasaray şampiyon olsun isterim''

: şampiyon olsun isterim

Lukas Podolski: Galatasaray şampiyon olsun isterim

'in 24. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin son anlarına 2-1 önde giren ekibi, 90+6. dakikada yediği golle şok yaşadı. Mücadele 2-2 sona erdi ve iki takım puanları paylaştı. Maç sonunda Antalyaspor'un yıldız futbolcusu gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

'da , ligin 24. haftasında 'yle 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın geneline bakıldığında daha iyi olduklarını belirten Podolski, " gerektirdiklerini yaptık. Ancak son dakika golüne engel olamadık. Futbol böyle bir şey. Hakem 5 dakika uzatma verdi, uzatmanın da uzatmasını oynattı. Bunlarla da mücadele etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ali Şafak Öztürk: Hakemlerin daha soğukkanlı olması lazım

"GALATASARAY ŞAMPİYON OLSUN İSTERİM"
'ın Fenerbahçe'yi yendiği maçın ardından yaptığı paylaşım sorulunca Alman oyuncu, eski takımının şampiyon olmasını istediğini kaydederken, "Taraftarlarımızla barışarak o konuyu hallettik. Antalyaspor'un oyuncusuyum ve maçlarda varımı yoğumu vererek yoluma devam ediyorum. Antalyaspor'un mücadelesi için uğraşmaya devam edeceğim ama şampiyonun eski takımım Galatasaray olmasını isterim. Bu maç geçti, artık çarşamba günü oynayacağımız kupa maçına hazırlanacağız. Geçmişe dönerek, o konuları konuşmak istemiyorum." dedi.

Lukas Podolski: Galatasaray şampiyon olsun isterim

"FENERBAHÇE DEĞİL, HER TAKIMA BÖYLE"
Fenerbahçe'ye karşı daha önce de iyi performanslar gösterdiği kaydedilen Podolski, "Ben her maça kazanma düşüncesiyle çıkıyorum, bugün de öyle oldu. Kazanma düşüncesi içinde çıktım sahada, Fenerbahçe olduğu için değil, her maça böyle çıkıyorum. Ortada bir gerçek var, bugün kazanamadık, kazanmamız gereken bir maçtı. Dünyada hiçbir takım tüm başarıları devam ettiremiyor. Tüm kupalarda var sadece. Ben şu anda Antalyaspor'un oyuncusuyum ve her maç öncesinde bu mentalite ile kendimi hazırlıyorum. Ortada bir gerçek var, üstüne koyarak devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Erman Toroğlu: Fenerbahçe'nin yürüyecek hali yok

  1. 29.02.2020
  2. Güncelleme: 29.02.2020 23:05
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lukas Podolski: Galatasaray şampiyon olsun isterim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN