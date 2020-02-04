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04 Şubat 2020, Salı
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’nın gözdesi Balcı

Antalya’nın gözdesi Balcı

'de bu sezon ilk kez forma giyen 'nın genç oyuncusu , , ve maçındaki performansıyla dikkat çekti.

'de bu sezon ilk kez forma giyen 'nın genç oyuncusu , , ve maçındaki performansıyla dikkat çekti. Altyapıdan yetişen 20 yaşındaki sağ bek, Sangare'nin sakatlığı sonrası yakaladığı şansı iyi değerlendirdi.
  1. 4.2.2020
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