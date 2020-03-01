Antalyaspor'dan anlamlı hareket

Ev sahibi takımın yöneticileri, tüm gelirleri Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlandığını açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda, "Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı duyduğu şu günlerde 'Önce Vatan' diyerek, kahramanlarımızın ve ailelerinin her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini isteriz. Tüm tribün gelirleri Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanacaktır" denildi.