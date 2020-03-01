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01 Mart 2020, Pazar
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'dan anlamlı hareket

Antalyaspor'dan anlamlı hareket

Ligde dün oynanan - Fenerbahçe maçının tribünler gelirleri çok anlamlı bir yere gitti. Antalyaspor, tribün gelirlerini ve ’na bağışladı.

Ev sahibi takımın yöneticileri, tüm gelirleri ve 'na bağışlandığını açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda, "Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı duyduğu şu günlerde 'Önce Vatan' diyerek, kahramanlarımızın ve ailelerinin her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini isteriz. Tüm tribün gelirleri Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanacaktır" denildi.

  1. 1.3.2020
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