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05 Şubat 2020, Çarşamba
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'' sayesinde''

''Cumhurbaşkanı sayesinde''

, 'den 'ye gelen, Türk vatandaşı olduktan sonra seçilen 16 yaşındaki 'le profesyonel kontrat imzaladı. Türk, "Eğer Başkan Erdoğan olmasaydı oynayamayacaktım" dedi.

, 'den 'ye gelen, Türk vatandaşı olduktan sonra seçilen 16 yaşındaki 'le profesyonel kontrat imzaladı. Türk, "Eğer Başkan Erdoğan olmasaydı oynayamayacaktım" dedi.

  1. 5.2.2020
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