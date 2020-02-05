''Cumhurbaşkanı sayesinde''
Antalya, Suriye'den Türkiye'ye gelen, Türk vatandaşı olduktan sonra U15 Milli takımımıza seçilen 16 yaşındaki Adem Metin Türk'le profesyonel kontrat imzaladı. Türk, "Eğer Başkan Erdoğan olmasaydı futbol oynayamayacaktım" dedi.
Antalya, Suriye'den Türkiye'ye gelen, Türk vatandaşı olduktan sonra U15 Milli takımımıza seçilen 16 yaşındaki Adem Metin Türk'le profesyonel kontrat imzaladı. Türk, "Eğer Başkan Erdoğan olmasaydı futbol oynayamayacaktım" dedi.
- 5.2.2020
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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