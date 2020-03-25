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25 Mart 2020, Çarşamba
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'dan 'ye "geçmiş olsun" mesajı

Antalyaspor'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı

, 'nin bir futbolcu ve personelinde corona virüsü bulgularına rastladığını açıklamasının ardından geçmiş olsun mesajı yayınladı. Yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübünün 1 sporcusu ve 1 çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda kendilerinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kulübü, bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip corona virüsü (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs teşhisi konularak tedavisine başlanan Fenerbahçe Spor Kulübünün 1 sporcusu ve 1 çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda kendilerinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

  1. 25.03.2020
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