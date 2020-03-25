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25 Mart 2020, Çarşamba
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’dan ’ye geçmiş olsun mesajı

Sivasspor’dan Fenerbahçe’ye geçmiş olsun mesajı

'de bu sezonun flaş takımlarından biri olan , 'nin bir oyuncu ve bir personelinde corona virüsü bulgusuna rastlandığını açıklamasının ardından paylaşımda bulundu. Sivasspor'un yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Fenerbahçe. Oyuncu ve personelinizin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz" ifadesine yer verildi.

DG Kulübü, koronavirüs testinde bir oyuncu bir de sağlık çalışanında pozitif bulgu olduğunu açıklayan 'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlıların sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Geçmiş olsun Fenerbahçe. Oyuncu ve personelinizin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz" ifadesine yer verildi.

Ayrıca paylaşımın sonunda #BirlikteBasaracağız etiketi yer aldı.

  1. 25.03.2020
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