Sivasspor’dan Fenerbahçe’ye geçmiş olsun mesajı
Süper Lig'de bu sezonun flaş takımlarından biri olan Sivasspor, Fenerbahçe'nin bir oyuncu ve bir personelinde corona virüsü bulgusuna rastlandığını açıklamasının ardından paylaşımda bulundu. Sivasspor'un yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Fenerbahçe. Oyuncu ve personelinizin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz" ifadesine yer verildi.
DG Sivasspor Kulübü, koronavirüs testinde bir oyuncu bir de sağlık çalışanında pozitif bulgu olduğunu açıklayan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Kırmızı-beyazlıların sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Geçmiş olsun Fenerbahçe. Oyuncu ve personelinizin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz" ifadesine yer verildi.
Ayrıca paylaşımın sonunda #BirlikteBasaracağız etiketi yer aldı.
- 25.03.2020
- Son dakika: Max Kruse'nin corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığı iddia edildi
- FIFA'dan devrim gibi karar! Sözleşmesi bitecek futbolcular...
- Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım: Umarım çok yemem
- Son dakika: Fatih Terim son durumunu açıkladı!
- Roma'dan corona virüsü nedeniyle evde kalan yaşlı taraftarlarına yardım
- Gürcan Bilgiç: "Fenerbahçe'de corona virüsü bulguları çıkan oyuncu..."
- Boateng'den bir video daha! Evde basın toplantısı...
- Son dakika: İşte Fenerbahçe'de testi pozitif çıkan oyuncunun son durumu
- Trabzonsporlu futbolcular 'Evde kal' dedi
- Serdar Kelleci: Ersun Yanal'ın en büyük hatası yaptığı hatalarda ısrar etmesiydi
- İşte dünyanın en çok kazanan futbolcuları! Büyük sürpriz...
- Fatih Terim'in corona virüs detayı! Hayati hamle...
- Galatasaraylı futbolculardan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajları
- Avrupa basını Fatih Terim'i böyle duyurdu! Corona virüsü...
- Süper Lig kulüplerinden Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sivasspor’dan Fenerbahçe’ye geçmiş olsun mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.