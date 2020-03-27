Rıza Çalımbay gündemi değerlendirdi!

Süper Lig'de özellikle ilk yarıda gösterdiği performansla herkesin beğenisini toplayan Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, son yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. İşte Çalımbay'ın o sözleri...
27 Mart 2020 Cuma 17:28
Güncelleme: 27.03.2020 17:39
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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Sivasspor'un şampiyonluk şansı, Süper Lig için düşündüğü yeni modeli ve korona virüsüne yakalanan Fatih Terim'in durumuyla ilgili yeni gelişmeleri Hürriyet'e verdiği röportajda açıkladı. İşte Çalımbay'ın o röportajı...
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Spor dünyasında çıkan yeni vakalardan sonra ekstra tedbirler aldınız mı?
"Tesislerin hepsini kapattım ve dezenfekte ettiriyoruz. Futbolculardan 2 hafta evlerinden çıkmamalarını istedik. Antrenmanlara gelirlerse herkes kendi malzemesini evinden getirecek."
"Düz koşularda bile 2 kişi yan yana koşmamasını istiyoruz ayrıca futbolcularımız evde telekonferansla hep beraber antrenman yapıyorlar."
Sivas'ta mı kalıyorsunuz?
"Sivas'tayım, buralar çok sakin sabah tesislere gelip yürüyüş yaptıktan sonra evime gidip dışarı hiç çıkmıyorum."
Süper Lig'in sonraki süreciyle ilgili bazı farklı senaryolar var. En çok tartışılan ise liglerin bu haliyle tescil edilmesi bunu kabul eder misiniz, şampiyonluk yarışı veren bir teknik adam olarak düşünceniz nedir?