Süper Lig ekiplerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Mart 2020, Salı
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Süper Lig ekiplerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın corona virüsüyle mücadele kapsamında 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na spor camiasından da destek hızla büyüyor. Süper Lig kulüpleri "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek destek oldukları Milli Dayanışma Kampanyası'na yaptıkları bağışları resmi hesaplarından duyurdular. İşte spor camiasından kampanyaya yapılan bağışlar...

31 Mart 2020 Salı 19:15 Güncelleme: 31.03.2020 19:31
Süper Lig ekiplerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek

Başkan Erdoğan, dün akşam yaptığı konuşmasında "Milli dayanışma kampanyası başlatıyoruz ve ben 7 aylık maaşımı bağışlıyorum." demişti.

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Süper Lig ekiplerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlatılan kampanya için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yardım hesabı açıldı ve süper lig ekipleri de desteklerini esirgemedi.

İşte bağış yapan kulüpler...

Süper Lig ekiplerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin TL'lik katkıda bulunacaklarını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, corona virüsü salgını nedeniyle başlatılan dayanışma kampanyasına 2 milyon 14 bin TL bağışladıklarını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek

ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına 195.300 TL destek oldu.

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