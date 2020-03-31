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Süper Lig ekiplerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın corona virüsüyle mücadele kapsamında 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na spor camiasından da destek hızla büyüyor. Süper Lig kulüpleri "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek destek oldukları Milli Dayanışma Kampanyası'na yaptıkları bağışları resmi hesaplarından duyurdular. İşte spor camiasından kampanyaya yapılan bağışlar...
31 Mart 2020 Salı 19:15
Güncelleme: 31.03.2020 19:31
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Başkan Erdoğan, dün akşam yaptığı konuşmasında "Milli dayanışma kampanyası başlatıyoruz ve ben 7 aylık maaşımı bağışlıyorum." demişti.
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"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlatılan kampanya için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yardım hesabı açıldı ve süper lig ekipleri de desteklerini esirgemedi.
İşte bağış yapan kulüpler...
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin TL'lik katkıda bulunacaklarını açıkladı.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, corona virüsü salgını nedeniyle başlatılan dayanışma kampanyasına 2 milyon 14 bin TL bağışladıklarını açıkladı.
ÇAYKUR RİZESPOR
Çaykur Rizespor Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına 195.300 TL destek oldu.