Büyük tehlike! Corona virüsü salgını ile 50 bin kişi... - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Büyük tehlike! Corona virüsü salgını ile 50 bin kişi...

Büyük tehlike! Corona virüsü salgını ile 50 bin kişi...

Corona virüsü nedeniyle birçok ülkede futbol ligleri ertelenirken kulüpler mali açıdan ciddi problemler yaşıyor. Bazı kulüpler oyuncu maaşlarında indirime giderken Avrupa'da ilk iflas da MSK Zliva kulübünden geldi. Konuyla alakalı Kerem Akbaş bir köşe yazısı kaleme aldı.

1 Nisan 2020 Çarşamba 10:48 Güncelleme: 01.04.2020 10:48
Büyük tehlike! Corona virüsü salgını ile 50 bin kişi...

Satılan kombineler, lisanslı ürün satışları, yayın gelirleri, UEFA gelirleri ve sponsorlukların ne olacağı bilinmezken, kulüplerin yapması gereken kredi ve faiz ödemeleri, futbolcu ve personel maaşları tabloyu daha da karanlık hale getiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Büyük tehlike! Corona virüsü salgını ile 50 bin kişi...

Yeni tip koranavirüs ile dünyanın alışıla gelmiş "normali" artık yok. Yeni bir dünya dizayn ediliyor ve futbol da bu yeni dünyada nasıl bir hal alacak herkes merak ediyor.

Büyük tehlike! Corona virüsü salgını ile 50 bin kişi...

Atalanta-Valencia maçı Covid-19'un Avrupa'da yayılmasının temel sebebi olarak gösterilirken liglerin ertelenmesi ve EURO 2020'nin 2021 yılına kaydırılması gibi önlemler alındı. Ancak salgının ne kadar devam edeceği ve ne zaman dünyanın 'eski normal' olmasa da 'yeni bir normal'e döneceği henüz bilinmiyor.

Büyük tehlike! Corona virüsü salgını ile 50 bin kişi...

GECİKME, KULÜPLERİ EKONOMİK OLARAK ÇIKMAZA SOKUYOR
Futbol dünyasından ise hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan yeni pozitif test vakaları geliyor. Hal böyle olunca futbolun ve futbolcuların ne zaman yeniden sahne alacağı bilinemiyor. Ancak bu gecikme her gün kulüpleri etkilemeye ve ekonomik olarak çıkmaza sokmaya devam ediyor. Türkiye için liglerin tatil edilmesi ile direkt olarak 500 milyon TL dolaylı olarak ise 1 milyar TL'nin üzerinde bir fatura kulüpleri bekliyor. Satılan kombine biletler, lisanslı ürün satışları, yayın gelirleri, UEFA gelirleri ve sponsorlukların ne olacağı henüz bilinmezken bir de kulüplerin yapması gereken kredi ve faiz ödemeleri, futbolcu ve personel maaşları tabloyu daha da karanlık hale getiriyor

Büyük tehlike! Corona virüsü salgını ile 50 bin kişi...

BU İŞ SPOR HUKUKÇULARINA FAZLA MESAİ YAPTIRABİLİR
2019-20 sezonu için borsaya kote Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor henüz kamuoyuna bir açıklama yapmazken futbolcu maaş ödemleri ve ödenmesi gereken krediler için nasıl bir yol izlenecek henüz belirsiz.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN