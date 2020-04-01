Büyük tehlike! Corona virüsü salgını ile 50 bin kişi...
Corona virüsü nedeniyle birçok ülkede futbol ligleri ertelenirken kulüpler mali açıdan ciddi problemler yaşıyor. Bazı kulüpler oyuncu maaşlarında indirime giderken Avrupa'da ilk iflas da MSK Zliva kulübünden geldi. Konuyla alakalı Kerem Akbaş bir köşe yazısı kaleme aldı.
Atalanta-Valencia maçı Covid-19'un Avrupa'da yayılmasının temel sebebi olarak gösterilirken liglerin ertelenmesi ve EURO 2020'nin 2021 yılına kaydırılması gibi önlemler alındı. Ancak salgının ne kadar devam edeceği ve ne zaman dünyanın 'eski normal' olmasa da 'yeni bir normal'e döneceği henüz bilinmiyor.
GECİKME, KULÜPLERİ EKONOMİK OLARAK ÇIKMAZA SOKUYOR
Futbol dünyasından ise hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan yeni pozitif test vakaları geliyor. Hal böyle olunca futbolun ve futbolcuların ne zaman yeniden sahne alacağı bilinemiyor. Ancak bu gecikme her gün kulüpleri etkilemeye ve ekonomik olarak çıkmaza sokmaya devam ediyor. Türkiye için liglerin tatil edilmesi ile direkt olarak 500 milyon TL dolaylı olarak ise 1 milyar TL'nin üzerinde bir fatura kulüpleri bekliyor. Satılan kombine biletler, lisanslı ürün satışları, yayın gelirleri, UEFA gelirleri ve sponsorlukların ne olacağı henüz bilinmezken bir de kulüplerin yapması gereken kredi ve faiz ödemeleri, futbolcu ve personel maaşları tabloyu daha da karanlık hale getiriyor