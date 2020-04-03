Rıdvan Dilmen'den olay yorum! "Bu kararı TFF değil UEFA aldı"

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI

"Öncelikle TFF'nin aldığı bir karar değil bu. Sonuçta 2 gün önce UEFA'nın 55 ülke ile yaptığı toplantıdan çıkan karar bu. UEFA'nın bugün aldığı karar, altı dolu olmayan öylesine bir karar."