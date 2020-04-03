Rıdvan Dilmen'den olay yorum! 'Bu kararı TFF değil UEFA aldı' - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Galeri Rıdvan Dilmen'den olay yorum! "Bu kararı TFF değil UEFA aldı"

Rıdvan Dilmen'den olay yorum! "Bu kararı TFF değil UEFA aldı"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Süper Lig'in Haziran ayında tekrardan başlayabileceğini duyurmasının ardından değerlendirmelerde bulunan usta yorumcu Rıdvan Dilmen, "Öncelikle TFF'nin aldığı bir karar değil bu. Sonuçta 2 gün önce UEFA'nın 55 ülke ile yaptığı toplantıdan çıkan karar bu" diye konuştu.

3 Nisan 2020 Cuma 15:06 Güncelleme: 03.04.2020 15:11
Rıdvan Dilmen'den olay yorum! Bu kararı TFF değil UEFA aldı

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün bir son dakika açıklamasıyla birlikte liglerin tekrardan ne zaman başlayacağı konusu hakkında bilgilendirme yaptı.

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Rıdvan Dilmen'den olay yorum! Bu kararı TFF değil UEFA aldı

Öte yandan 10 alternatifli senaryoya sahip olduklarını da açıklayan Federasyon, "Bu kapsamda liglerle ilgili süreç; devletimizin kararları, Bilim Kurulu'nun tavsiye raporları, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın koordinasyonuyla UEFA'nın da görüşleri doğrultusunda Mayıs ayının ilk haftasında TFF Yönetim Kurulu tarafından yeniden değerlendirilecektir.

Rıdvan Dilmen'den olay yorum! Bu kararı TFF değil UEFA aldı

"Bu durumda takımlarımızın hazırlık süreci de göz önünde bulundurulduğunda liglerimiz en erken Haziran ayı başında oynanabilecektir. Federasyonumuzun gelişmelere göre yukarıda belirtilen tüm şartlara uygun olarak 10 alternatifli senaryosu, planı ve programı da hazırdır." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'den olay yorum! Bu kararı TFF değil UEFA aldı

Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, federasyonun yaptığı açıklamanın ardından Türkiye futbol gündemiyle alakalı flaş değerlendirmelerde bulundu.

Rıdvan Dilmen'den olay yorum! Bu kararı TFF değil UEFA aldı

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI

"Öncelikle TFF'nin aldığı bir karar değil bu. Sonuçta 2 gün önce UEFA'nın 55 ülke ile yaptığı toplantıdan çıkan karar bu. UEFA'nın bugün aldığı karar, altı dolu olmayan öylesine bir karar."

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