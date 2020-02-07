Antalya fırsat tepti

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarında perde dün akşam Antalya-Sivas karşılaşmasıyla kapandı... A Spor'dan canlı yayınlanan maçta, yaklaşık 50 dakika 10 kişi mücadele eden rakibi karşısında gol bulamayan Antalyaspor, tur ümitlerini Sivas'taki rövanşa bıraktı: 0-0. Kaleci Ferhat, 32. dakikada Yasin Öztekin'e karşı karşıya durumda gol şansı tanımadı. 41. dakikada Eren Albayrar'a sert bir müdehalede bulunan Sivassporlu Isaac Cofie, karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tarafından kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı. İlk yarıyı 10 kişi tamamlayan ve ikinci 45 dakikada da bu şekilde devam eden Sivasspor, evine tur için gerekli avantajlı bir skorla dönüyor. Yeni hocası Tamer Tuna, yeni yıldızları Lukas Podolski ve Sinan Gümüş ile ikinci yarıya umutla bakan Antalyaspor, 13 Şubat Perşembe akşamı saat 20.30'da oynanacak rövanşta yarı finale yükselme mücadelesi verecek. Karşılaşma öncesi Van'da meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda buluuldu.

YENİLER SAHADA

Antalya'da ara transferde gelen Ersan Adem Gülüm ve N'Dinga, ilk 11'de sahaya çıkarak kırmızıbeyazlı formayı Sivasspor karşısında giydiler. Her iki isim de sahada güven verdiler.

'ORADA ATARIZ'

Antalya'nın hocası Tamer Tuna, iki ayaklı bir maç oynadıklarını belirterek, "Burada atamadığımız golü orada atmak istiyoruz, turu geçebilecek gücümüz var" diye konuştu.