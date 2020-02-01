Podolski takıma ağabeylik yapıyor

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, dünyaca ünlü transferleri Podolski'yi övgü yağdırdı. Süğlün, "Podolski, inanılmaz bir karakter, inanılmaz bir lider. Antrenmanda herkesten daha çok koşuyor. Takıma ağabeylik yapıyor. İhtiyacımız olacak bir mevkiydi" dedi.