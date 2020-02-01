Podolski takıma ağabeylik yapıyor
Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, dünyaca ünlü transferleri Podolski'yi övgü yağdırdı.
Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, dünyaca ünlü transferleri Podolski'yi övgü yağdırdı. Süğlün, "Podolski, inanılmaz bir karakter, inanılmaz bir lider. Antrenmanda herkesten daha çok koşuyor. Takıma ağabeylik yapıyor. İhtiyacımız olacak bir mevkiydi" dedi.
- 1.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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