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01 Şubat 2020, Cumartesi
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takıma ağabeylik yapıyor

Podolski takıma ağabeylik yapıyor

, dünyaca ünlü transferleri 'yi övgü yağdırdı.

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, dünyaca ünlü transferleri 'yi övgü yağdırdı. Süğlün, "Podolski, inanılmaz bir karakter, inanılmaz bir lider. Antrenmanda herkesten daha çok koşuyor. Takıma ağabeylik yapıyor. İhtiyacımız olacak bir mevkiydi" dedi.

  1. 1.2.2020
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