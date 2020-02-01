Solda çare Hasan Ali!
Fenerbahçe'de merakla beklenen sol bek transferi gerçekleştirilemedi. Harcama limiti ancak Simon Falette'ye yeten yönetim, Ricardo Rodriguez'i PSV'ye kaptırmıştı. Transferin son gününde satış yapılamayınca Çaykur Rizesporlu Dario Melnjak da olmadı. Teknik direktör Ersun Yanal bu mevkide Hasan Ali Kaldırım dönene kadar Nabil Dirar'la idare etmeye devam edecek.
Fenerbahçe'de merakla beklenen sol bek transferi gerçekleştirilemedi. Harcama limiti ancak Simon Falette'ye yeten yönetim, Ricardo Rodriguez'i PSV'ye kaptırmıştı. Transferin son gününde satış yapılamayınca Çaykur Rizesporlu Dario Melnjak da olmadı. Teknik direktör Ersun Yanal bu mevkide Hasan Ali Kaldırım dönene kadar Nabil Dirar'la idare etmeye devam edecek. Asıl mevkesi stoper olan yeni transfer Simon Falette de bu bölgede oynayabiliyor. Teknik heyet onu da değerlendirebilir. Öte yandan Brescia'ya transferi yatan Miha Zajc takımda kaldı.
- 1.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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