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01 Şubat 2020, Cumartesi
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Solda çare Hasan Ali!

Solda çare Hasan Ali!

Fenerbahçe'de merakla beklenen sol bek transferi gerçekleştirilemedi. Harcama limiti ancak 'ye yeten yönetim, Ricardo Rodriguez'i PSV'ye kaptırmıştı. Transferin son gününde satış yapılamayınca Çaykur Rizesporlu Dario Melnjak da olmadı. Teknik direktör bu mevkide dönene kadar Nabil Dirar'la idare etmeye devam edecek.

Fenerbahçe'de merakla beklenen sol bek transferi gerçekleştirilemedi. Harcama limiti ancak 'ye yeten yönetim, Ricardo Rodriguez'i PSV'ye kaptırmıştı. Transferin son gününde satış yapılamayınca Çaykur Rizesporlu Dario Melnjak da olmadı. Teknik direktör bu mevkide dönene kadar Nabil Dirar'la idare etmeye devam edecek. Asıl mevkesi stoper olan yeni Simon Falette de bu bölgede oynayabiliyor. Teknik heyet onu da değerlendirebilir. Öte yandan Brescia'ya transferi yatan Miha Zajc takımda kaldı.

  1. 1.2.2020
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