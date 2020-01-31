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31 Ocak 2020, Cuma
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'la sözleşmesi feshedilen Allahyar 'ye döndü

İstanbulspor'la sözleşmesi feshedilen Allahyar Fenerbahçe'ye döndü

, 'den kiraladığı 18 yaşındaki Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesini feshetti ve sarı-lacivertliler 2. yarı için oyuncuya lisans çıkardı.

TFF 1. Lig ekiplerinden 'da kiralık olarak forma giyen İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde takım listelerinin yayımlandığı sayfada, bonservisi 'de bulunan 18 yaşındaki İranlı futbolcunun sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Fenerbahçe ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Sayyadmanesh, bu sezon İstanbulspor ile tüm kulvarlarda forma giydiği 11 maçta bir gol kaydetti.

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  1. 31.01.2020
  2. Güncelleme: 31.01.2020 17:08
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