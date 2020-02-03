Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin GMG Kırklarelispor maçı 11'i

"EN BÜYÜK GURURUMUZ FENERBAHÇE'Yİ KIRKLARELİ'YE GETİRMEK"

Can, "Fenerbahçe maçına hazırlıklarını tamamladık, sakat cezalı oyuncumuz yok, tam kadro maça hazırız. Bizim en büyük gururumuz Fenerbahçe'yi Kırklareli'ye getirmek. Fenerbahçe bizim sıkletimiz değil. Skor ne olursa olsun şu an kazanan taraf biziz. Neden biziz? Hem ilimizin reklamınızı en iyi şekilde yapacağımızdan eminiz, hem de futbol şöleni yaşatacağımıza eminiz. Yeneriz, yeniliriz önemli değil, önemli olan centilmence bir maç olur. Önemli olan kazanıp kaybetmek değil, dostluktur. Bizimde hedefimiz var, hayallerimiz var. Hayallerimize devam etmek istiyoruz, hayallerimize 3 maç kaldı. İnşallah maçları iyi değerlendirebilirsek hayallerimizi gerçekleştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.