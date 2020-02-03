Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin GMG Kırklarelispor maçı 11'i
Süper Lig'in 20. haftasında alınan Trabzonspor mağlubiyetiyle şampiyonluk yolunda yara alan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde GMG Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek. Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi kadroyu kafasında belirleyen teknik direktör Ersun Yanal, Trabzon 11'inden 7 farklı ismi sahaya sürecek. İşte Fenerbahçe'nin GMG Kırklarelispor karşısındaki muhtemel 11'i...
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki serüvenine devam eden Fenerbahçe, çeyrek final ilk maçında GMG Kırklarelispor deplasmanına konuk olacak. Maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan sarı-lacivertliler, pas çalışmalarıyla devam eden antrenman çift kale maç ve taktiksel çalışmalarla tamamladı.
ANTRENMANDA SÜRPRİZ KONUKLAR
Sarı lacivertlilerin tesislerde sürpriz konukları vardı. Yardımcı antrenör Volkan Demirel'in davetlisi olarak Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne gelen Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu ile Fenerbahçe Opet'in oyuncusu Damla Çakıroğlu, antrenmanın bir bölümünü izledi. İdari menajer Volkan Ballı'yla da bir süre sohbet eden iki sporcu, daha sonra tesislerden ayrıldı.
Öte yandan MKE Ankaragücü, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i eleyerek çeyrek finale yükselen GMG Kırklarelispor'da Fenerbahçe maçının heyecanlı bekleyişi sürüyor. Çarşamba günün oynanacak maçın hazırlıklarını tamamlayan Kırklarelispor'da başkan Volkan Can, sarı-lacivertlilerle oynayacakları karşılaşma ile ilgili konuştu.
"EN BÜYÜK GURURUMUZ FENERBAHÇE'Yİ KIRKLARELİ'YE GETİRMEK"
Can, "Fenerbahçe maçına hazırlıklarını tamamladık, sakat cezalı oyuncumuz yok, tam kadro maça hazırız. Bizim en büyük gururumuz Fenerbahçe'yi Kırklareli'ye getirmek. Fenerbahçe bizim sıkletimiz değil. Skor ne olursa olsun şu an kazanan taraf biziz. Neden biziz? Hem ilimizin reklamınızı en iyi şekilde yapacağımızdan eminiz, hem de futbol şöleni yaşatacağımıza eminiz. Yeneriz, yeniliriz önemli değil, önemli olan centilmence bir maç olur. Önemli olan kazanıp kaybetmek değil, dostluktur. Bizimde hedefimiz var, hayallerimiz var. Hayallerimize devam etmek istiyoruz, hayallerimize 3 maç kaldı. İnşallah maçları iyi değerlendirebilirsek hayallerimizi gerçekleştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.