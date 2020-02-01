Fenerbahçe Beko tırmanıyor

THY Avrupa Ligi'nde Alba Berlin'i de deplasmanda deviren Fenerbahçe Beko'da yüzler gülüyor. Sarı-lacivertliler son 6 maçında 5. kez kazanırken galibiyet sayısını 10'a çıkardı. Obra, "Sonuna kadar savaştık, mücadele ettik ve kazandık. Önümüzde iki önemli maç var ve bütün oyuncular bunun bilincinde olup desteklemeleri gerektiğini bilmeliler" dedi.