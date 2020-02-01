Fenerbahçe Beko tırmanıyor
THY Avrupa Ligi'nde Alba Berlin'i de deplasmanda deviren Fenerbahçe Beko'da yüzler gülüyor. Sarı-lacivertliler son 6 maçında 5. kez kazanırken galibiyet sayısını 10'a çıkardı.
THY Avrupa Ligi'nde Alba Berlin'i de deplasmanda deviren Fenerbahçe Beko'da yüzler gülüyor. Sarı-lacivertliler son 6 maçında 5. kez kazanırken galibiyet sayısını 10'a çıkardı. Obra, "Sonuna kadar savaştık, mücadele ettik ve kazandık. Önümüzde iki önemli maç var ve bütün oyuncular bunun bilincinde olup desteklemeleri gerektiğini bilmeliler" dedi.
- 1.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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