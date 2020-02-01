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01 Şubat 2020, Cumartesi
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tırmanıyor

Fenerbahçe Beko tırmanıyor

'nde Alba 'i de deplasmanda deviren 'da yüzler gülüyor. Sarı-lacivertliler son 6 maçında 5. kez kazanırken galibiyet sayısını 10'a çıkardı.

'nde Alba 'i de deplasmanda deviren 'da yüzler gülüyor. Sarı-lacivertliler son 6 maçında 5. kez kazanırken galibiyet sayısını 10'a çıkardı. Obra, "Sonuna kadar savaştık, mücadele ettik ve kazandık. Önümüzde iki önemli maç var ve bütün oyuncular bunun bilincinde olup desteklemeleri gerektiğini bilmeliler" dedi.

  1. 1.2.2020
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