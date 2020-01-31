Robert Mak imzaladı!
Konya, Zenit’in her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda görev alan Slovak jokeri Mak’ı aldı. 58 kez milli olan 28 yaşındaki yıldız, 12 gol attı.
28 yaşındaki yıldızı sezon başı da isteyen Konyaspor, transferi devre arasında gerçekleştirmeyi başardı. Genellikle sağ kanat olmak üzere sol açık ve forvet arkası pozisyonunda görev yapabilen, Zenit'in jokeri Slovak futbolcu, santrfor Thuram ve sol bek Guilherme'den sonra Anadolu Kartalı'nın 3. transferi oldu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNADI
Futbola S.Bratislava'da başlayan Mak, 2004'te M.City altyapısına transfer oldu. 2010'da Alman ekibi Nürnberg'e gitti ve 80 maçta 8 gol, 7 asist yaptı. 2014'te PAOK'a transfer olan Mak, 117 maçta 33 gol, 14 asistle Zenit'in dikkatini çekti. 3.5 milyon euro'ya Zenit'e geçen Mak, 72 maçta 14 gol, 13 asistle katkı verdi. Bu sezon 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere 10 maça çıktı ve 2 gol, 3 asist yaptı. Öte yandan Konya, 29 yaşındaki Ukraynalı sağ bek Opanasenko'nun kontratını karşılıklı feshetti.
- 31.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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