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31 Ocak 2020, Cuma
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Robert Mak imzaladı!

Robert Mak imzaladı!

, Zenit’in her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda görev alan Slovak jokeri Mak’ı aldı. 58 kez milli olan 28 yaşındaki yıldız, 12 gol attı.

28 yaşındaki yıldızı sezon başı da isteyen , transferi devre arasında gerçekleştirmeyi başardı. Genellikle sağ kanat olmak üzere sol açık ve forvet arkası pozisyonunda görev yapabilen, Zenit'in jokeri Slovak futbolcu, santrfor Thuram ve sol bek Guilherme'den sonra Anadolu Kartalı'nın 3. transferi oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNADI
S.Bratislava'da başlayan Mak, 2004'te M.City altyapısına oldu. 2010'da Alman ekibi Nürnberg'e gitti ve 80 maçta 8 gol, 7 asist yaptı. 2014'te PAOK'a transfer olan Mak, 117 maçta 33 gol, 14 asistle Zenit'in dikkatini çekti. 3.5 milyon euro'ya Zenit'e geçen Mak, 72 maçta 14 gol, 13 asistle katkı verdi. Bu sezon 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere 10 maça çıktı ve 2 gol, 3 asist yaptı. Öte yandan , 29 yaşındaki Ukraynalı sağ bek Opanasenko'nun kontratını karşılıklı feshetti.

  1. 31.1.2020
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