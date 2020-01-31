Robert Mak imzaladı!

28 yaşındaki yıldızı sezon başı da isteyen Konyaspor, transferi devre arasında gerçekleştirmeyi başardı. Genellikle sağ kanat olmak üzere sol açık ve forvet arkası pozisyonunda görev yapabilen, Zenit'in jokeri Slovak futbolcu, santrfor Thuram ve sol bek Guilherme'den sonra Anadolu Kartalı'nın 3. transferi oldu.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNADI

Futbola S.Bratislava'da başlayan Mak, 2004'te M.City altyapısına transfer oldu. 2010'da Alman ekibi Nürnberg'e gitti ve 80 maçta 8 gol, 7 asist yaptı. 2014'te PAOK'a transfer olan Mak, 117 maçta 33 gol, 14 asistle Zenit'in dikkatini çekti. 3.5 milyon euro'ya Zenit'e geçen Mak, 72 maçta 14 gol, 13 asistle katkı verdi. Bu sezon 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere 10 maça çıktı ve 2 gol, 3 asist yaptı. Öte yandan Konya, 29 yaşındaki Ukraynalı sağ bek Opanasenko'nun kontratını karşılıklı feshetti.