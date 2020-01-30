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30 Ocak 2020, Perşembe
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Mak ’da

Mak Konya’da

İH , Zenit’in yıldızı ’ı renklerine bağladı. İki kanatta da oynayabilen Slovak yıldız bugün şehre geliyor.

İttifak Holding , transferde müthiş bir hamle yaptı. Yeşil-beyazlılar, Rus ekibi Zenit 'da forma giyen ile anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki yıldızı sezon başı da isteyen İH Konyaspor, transferi devre arasında gerçekleştirmeyi başardı. Genellikle sağ kanat olmak üzere sol açık ve forvet arkası pozisyonunda görev yapabilen Slovak futbolcu, bugün 'da sağlık kontrollerinden geçmeye geliyor. Sağlık testinin ardından resmi imzalar atılacak.

DEVLER LİGİ'NDE OYNADI
Futbola Slovan Bratislava'da başlayan Robert Mak, 2004'te M. City altyapısına oldu. 2010'da Alman ekibi Nürnberg'e 250 bin euro'ya gitti ve burada 80 maçta 8 gol, 7 asist yaptı. 2014'te PAOK'a 300 bin euro'ya transfer olan Mak 117 maçta 33 gol, 14 asist yaparak Zenit'in dikkatini çekti. Zenit'e 3.5 milyon euro'ya mal olan Mak 72 maçta 14 gol, 13 asistle katkı verdi. Bu sezon 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere 10 maça çıktı ve 2 gol, 3 asist yaptı.
  1. 30.1.2020
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