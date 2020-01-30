Mak Konya’da
İH Konyaspor, Zenit’in yıldızı Robert Mak’ı renklerine bağladı. İki kanatta da oynayabilen Slovak yıldız bugün şehre geliyor.
DEVLER LİGİ'NDE OYNADI
Futbola Slovan Bratislava'da başlayan Robert Mak, 2004'te M. City altyapısına transfer oldu. 2010'da Alman ekibi Nürnberg'e 250 bin euro'ya gitti ve burada 80 maçta 8 gol, 7 asist yaptı. 2014'te PAOK'a 300 bin euro'ya transfer olan Mak 117 maçta 33 gol, 14 asist yaparak Zenit'in dikkatini çekti. Zenit'e 3.5 milyon euro'ya mal olan Mak 72 maçta 14 gol, 13 asistle katkı verdi. Bu sezon 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere 10 maça çıktı ve 2 gol, 3 asist yaptı.
- 30.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Mak Konya’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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