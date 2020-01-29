Robert Mak Konyaspor'da!
Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak İttifak Holding Konyaspor, bir günlük aranın ardından yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Yeşil-beyazlıların prensip anlaşmasına vardığı yıldız futbolcu Robert Mak şehre geldi.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma hareketleri ve çabukluk çalışması ile başladı. 10'a 10 oyun ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana takımdan ayrı çalışan ve tedavisi süren Ferhat Öztorun ile Ali Karakaya katılmadı.
ROBERT MAK, KONYA'YA GELDİ
İttifak Holding Konyaspor'un prensip anlaşmasına vardığı Slovak futbolcu Robert Mak, akşam saatlerinde menajeri ile birlikte Konya'ya geldi. Tesislerde oyuncu ve menajeri ile görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken, oyuncu ile imza aşamasına gelindiği belirtildi.
- 29.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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