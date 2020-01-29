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29 Ocak 2020, Çarşamba
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Konyaspor'da!

Robert Mak Konyaspor'da!

'in 20'nci haftasında deplasmanda 'a konuk olacak , bir günlük aranın ardından yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Yeşil-beyazlıların prensip anlaşmasına vardığı yıldız futbolcu şehre geldi.

Teknik direktör yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma hareketleri ve çabukluk çalışması ile başladı. 10'a 10 oyun ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana takımdan ayrı çalışan ve tedavisi süren Ferhat Öztorun ile Ali Karakaya katılmadı.

ROBERT MAK, KONYA'YA GELDİ
'un prensip anlaşmasına vardığı Slovak futbolcu , akşam saatlerinde menajeri ile birlikte Konya'ya geldi. Tesislerde oyuncu ve menajeri ile görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken, oyuncu ile imza aşamasına gelindiği belirtildi.


  1. 29.01.2020
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