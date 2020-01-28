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28 Ocak 2020, Salı
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ara vermedi

Konyaspor ara vermedi

Sahasında G.Saray'a 3-0 yenilen , deplasmandaki karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sahasında G.Saray'a 3-0 yenilen , deplasmandaki karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı. yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların oldukça moralsiz görünmesi, dikkatlerden kaçmadı.
  1. 28.1.2020
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