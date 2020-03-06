Konyaspor'da 3 oyuncu Yeni Malatyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı
Süper Lig'in 25'inci haftasında yarın deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak İttifak Holding Konyaspor'da Robert Mak, Marin Anicic ve Erdon Daci sakatlıkları nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.
Yeşil beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Erdon Daci'nin antrenmanda sağ ayak bileği burkulması sonrası yapılan tetkik ve muayenesinde ayak bileği dış yan bağında yırtık, yoğun ödem ve kanama görülmüştür. Marin Anicic'in her iki aşil tendonunda ağrı hissetmesi üzerine yapılan muayenesinde sağ ve sol aşil tendinopati ve sol alt arka adalesinde kas zorlanması ile kanamasının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Robert Mak'ın ise sağ ayağına darbe alması sonrasında yapılan tetkiklerinde, sağ ayak tarsal kemiğinde kemik iliği ödemi saptanmıştır. Oyuncularımız sakatlıkları nedeniyle Malatyaspor maçı kadrosunda yer alamayacaktır" denildi.
- 06.03.2020
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Toplam 3
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fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
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mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Konyaspor'da 3 oyuncu Yeni Malatyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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