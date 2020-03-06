Konyaspor'da 3 oyuncu Yeni Malatyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı - Son dakika İttifak Holding Konyaspor haberleri - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
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'da 3 oyuncu maçı kadrosundan çıkarıldı

Konyaspor'da 3 oyuncu Yeni Malatyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı

'in 25'inci haftasında yarın deplasmanda BtcTurk ile karşılaşacak İttifak Holding 'da , Marin Anicic ve  sakatlıkları nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

Yeşil beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz 'nin antrenmanda sağ burkulması sonrası yapılan tetkik ve muayenesinde ayak bileği dış yan bağında yırtık, yoğun ödem ve kanama görülmüştür. Marin Anicic'in her iki aşil tendonunda ağrı hissetmesi üzerine yapılan muayenesinde sağ ve sol aşil tendinopati ve sol alt arka adalesinde kas zorlanması ile kanamasının mevcut olduğu tespit edilmiştir. 'ın ise sağ ayağına darbe alması sonrasında yapılan tetkiklerinde, sağ ayak tarsal kemiğinde kemik iliği ödemi saptanmıştır. Oyuncularımız sakatlıkları nedeniyle Malatyaspor maçı kadrosunda yer alamayacaktır" denildi.

  1. 06.03.2020
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