Bülent Korkmaz: Bazen istemediğiniz golleri yiyebiliyorsunuz

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz uzun bir süre sonra iki gol bulup öne geçmenin önemli olduğunu söyledi.

İki gol bulana kadar her şeyin istedikleri gibi gittiğini belirten Korkmaz, "Hızlı hücuma çıkıyorduk. Etkili de olduk. Bazen istemediğiniz golleri yiyebiliyorsunuz. İkinci yarı belki biraz baskı altına girdik. Ona rağmen pozisyon bulduk. Oyuncularımın ben geldikten sonraki süreçte duygusal durumları istediğimiz gibi değildi ancak şuan istediğimiz gibi." dedi.