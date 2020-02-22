Konyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz: Bazen istemediğiniz golleri yiyebiliyorsunuz - Son dakika İttifak Holding Konyaspor haberleri - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
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: Bazen istemediğiniz golleri yiyebiliyorsunuz

Bülent Korkmaz: Bazen istemediğiniz golleri yiyebiliyorsunuz

'in 23. haftasında , Hes Kablo Kayserispor'a konuk oldu. Karşılaşmada 2-0 önce geçen Konyaspor, üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından yeşil-beyazlı ekibin önemli açıklamalarda bulundu.

uzun bir süre sonra iki gol bulup öne geçmenin önemli olduğunu söyledi.

İki gol bulana kadar her şeyin istedikleri gibi gittiğini belirten Korkmaz, "Hızlı hücuma çıkıyorduk. Etkili de olduk. Bazen istemediğiniz golleri yiyebiliyorsunuz. İkinci yarı belki biraz baskı altına girdik. Ona rağmen pozisyon bulduk. Oyuncularımın ben geldikten sonraki süreçte duygusal durumları istediğimiz gibi değildi ancak şuan istediğimiz gibi." dedi.

  1. 22.02.2020
  2. Güncelleme: 22.02.2020 18:45
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