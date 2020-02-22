Bülent Korkmaz: Bazen istemediğiniz golleri yiyebiliyorsunuz
Süper Lig'in 23. haftasında İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor'a konuk oldu. Karşılaşmada 2-0 önce geçen Konyaspor, üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü Bülent Korkmaz önemli açıklamalarda bulundu.
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz uzun bir süre sonra iki gol bulup öne geçmenin önemli olduğunu söyledi.
İki gol bulana kadar her şeyin istedikleri gibi gittiğini belirten Korkmaz, "Hızlı hücuma çıkıyorduk. Etkili de olduk. Bazen istemediğiniz golleri yiyebiliyorsunuz. İkinci yarı belki biraz baskı altına girdik. Ona rağmen pozisyon bulduk. Oyuncularımın ben geldikten sonraki süreçte duygusal durumları istediğimiz gibi değildi ancak şuan istediğimiz gibi." dedi.
- 22.02.2020
- Güncelleme: 22.02.2020 18:45
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Yorum
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Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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