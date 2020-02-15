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15 Şubat 2020, Cumartesi
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CANLI | Konyaspor - Göztepe

'in 22. haftasında İttifak Holding sahasında 'yi konuk oluyor. Ev sahibi takım bu maç öncesi 20 puanla 14. sırada bulunurken, konuk takım ise 30 puanla 8. sırada yer alıyor. İki takımın da son maçları berabere bitti. Futbolseverlerin merakla beklediği Konyaspor - Göztepe müsabakasının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

'in 22. haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak ile yollarını ayırarak 'ı takımın başına getiren , evinde 'yi ağırlıyor.

CANLI ANLATIM

İLK 11'LER:

Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Uğur Demirok, Guilherme, Jevtovic, Jonsson, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic

Göztepe: Göktuğ, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Wilczek

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

*Konyaspor, Süper Lig tarihinde Göztepe ile oynadığı beş maçta da rakibini mağlup edemedi (2B 3M).

*Göztepe'nin Konyaspor'a konuk olduğu iki Süper Lig maçı da 1-1'lik skorla tamamlandı.

*Süper Lig'de oynadığı son 14 maçın sadece birini kazanan Konyaspor (5B 8M), tek galibiyetini Ankaragücü deplasmanında aldı (1-0).

*İlhan Palut yönetiminde çıktığı altı deplasman maçında 10 puan toplayan Göztepe, sezonun ilk beş dış saha karşılaşmasından beş puan çıkarabilmişti (1G 2B 2M).

*Bu sezon iç sahada en az gol atan takım olan Konyaspor (10 maçta 5 gol), evinde 2 Kasım 2019'dan bu yana rakip fileleri havalandıramıyor (503 dakika).

*Süper Lig'in 2019/20 sezonunda oynanan karşılaşmaların ikinci yarılarında en az gol sevinci yaşayan iki ekip Konyaspor (8) ve Göztepe (9).

*Bu sezon Süper Lig'de henüz korner golü bulunmayan iki ekipten biri Konyaspor ( ile birlikte). Göztepe ise 'un (9) ardından köşe vuruşundan en fazla gol yiyen takım konumunda (7).

*Konyaspor'un Süper Lig'de attığı son dört golün ikisini kaydeden Deni Milosevic, lig kariyerinde Göztepe'ye rakip olduğu beş karşılaşmada gol katkısı sağlayamadı.

*Serdar Gürler, Göztepe'nin deplasmanda attığı son yedi Süper Lig golünün beşine doğrudan katkı sağladı (4 gol & 1 asist).

*Göztepe formasıyla çıktığı son altı Süper Lig maçında dört gole doğrudan katkı sağlayan (1 gol & 3 asist), bu katkıların tamamını deplasmanda yaptı.

  1. 15.02.2020
  2. Güncelleme: 15.02.2020 17:01
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