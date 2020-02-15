CANLI | Konyaspor - Göztepe

Süper Lig'in 22. haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Aykut Kocaman ile yollarını ayırarak Bülent Korkmaz'ı takımın başına getiren Konyaspor, evinde Göztepe'yi ağırlıyor.

CANLI ANLATIM

İLK 11'LER:

Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Uğur Demirok, Guilherme, Jevtovic, Jonsson, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic

Göztepe: Göktuğ, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Wilczek

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

*Konyaspor, Süper Lig tarihinde Göztepe ile oynadığı beş maçta da rakibini mağlup edemedi (2B 3M).

*Göztepe'nin Konyaspor'a konuk olduğu iki Süper Lig maçı da 1-1'lik skorla tamamlandı.

*Süper Lig'de oynadığı son 14 maçın sadece birini kazanan Konyaspor (5B 8M), tek galibiyetini Ankaragücü deplasmanında aldı (1-0).

*İlhan Palut yönetiminde çıktığı altı deplasman maçında 10 puan toplayan Göztepe, sezonun ilk beş dış saha karşılaşmasından beş puan çıkarabilmişti (1G 2B 2M).

*Bu sezon iç sahada en az gol atan takım olan Konyaspor (10 maçta 5 gol), evinde 2 Kasım 2019'dan bu yana rakip fileleri havalandıramıyor (503 dakika).

*Süper Lig'in 2019/20 sezonunda oynanan karşılaşmaların ikinci yarılarında en az gol sevinci yaşayan iki ekip Konyaspor (8) ve Göztepe (9).

*Bu sezon Süper Lig'de henüz korner golü bulunmayan iki ekipten biri Konyaspor (Yeni Malatyaspor ile birlikte). Göztepe ise Kayserispor'un (9) ardından köşe vuruşundan en fazla gol yiyen takım konumunda (7).

*Konyaspor'un Süper Lig'de attığı son dört golün ikisini kaydeden Deni Milosevic, lig kariyerinde Göztepe'ye rakip olduğu beş karşılaşmada gol katkısı sağlayamadı.

*Serdar Gürler, Göztepe'nin deplasmanda attığı son yedi Süper Lig golünün beşine doğrudan katkı sağladı (4 gol & 1 asist).

*Göztepe formasıyla çıktığı son altı Süper Lig maçında dört gole doğrudan katkı sağlayan Soner Aydoğdu (1 gol & 3 asist), bu katkıların tamamını deplasmanda yaptı.