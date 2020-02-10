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10 Şubat 2020, Pazartesi
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Kocaman veda etti iki aday var

Kocaman veda etti iki aday var

'da 3. dönemi sona erdi.

'da 3. dönemi sona erdi. 'yle golsüz biten maç sonrası tribünlerin istifaya çağırdığı Kocaman, "Ben de tribünde taraftar olsam aynı şeyleri düşünürdüm" demişti. Yönetim, bu sezon daha önce de birkaç kez istifa kararı alan ancak bu kararından vazgeçirilen tecrübeli hocayla karşılıklı yolların ayrıldığını açıkladı. Aykut Kocaman'ın yerine ve isimlerinin geçtiği öğrenildi.
  1. 10.2.2020
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