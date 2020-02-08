MAÇ SONUCU | Konyaspor 0-0 Denizlispor

Süper Lig'in 21'inci haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünü yaptığı İttifak Holding Konyaspor ile Mehmet Özdilek'in takımı Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi.

KONYASPOR'UN GOLÜ VAR'A TAKILDI

Zorlu karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Konyaspor'un Marko Jevtovic ile bulduğu bir gol ise VAR'dan döndü.

0-0'lık beraberliğin ardından İttifak Holding Konyaspor puanını 20, Denizlispor ise 24 yaptı.

Gelecek hafta Konyaspor sahasında Göztepe'yi konuk edecek, Yukatel Denizlispor da Süper Lig'de zor günler geçiren Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek.