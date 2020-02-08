MAÇ SONUCU | Konyaspor 0-0 Denizlispor
Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor ve Denizlispor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla Konyaspor, puanını 20'ye çıkartırken maç fazlasıyla 14. sırada kalmaya devam ederken Denizlispor, 24 puanla 12 sırada kaldı.
Süper Lig'in 21'inci haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünü yaptığı İttifak Holding Konyaspor ile Mehmet Özdilek'in takımı Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi.
KONYASPOR'UN GOLÜ VAR'A TAKILDI
Zorlu karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Konyaspor'un Marko Jevtovic ile bulduğu bir gol ise VAR'dan döndü.
0-0'lık beraberliğin ardından İttifak Holding Konyaspor puanını 20, Denizlispor ise 24 yaptı.
Gelecek hafta Konyaspor sahasında Göztepe'yi konuk edecek, Yukatel Denizlispor da Süper Lig'de zor günler geçiren Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek.
- 08.02.2020
- Güncelleme: 08.02.2020 16:20
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