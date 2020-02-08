MAÇ SONUCU | Konyaspor 0-0 Denizlispor | Özet izle - Son dakika İttifak Holding Konyaspor haberleri - Fotomaç
08 Şubat 2020, Cumartesi
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MAÇ SONUCU | 0-0

MAÇ SONUCU | Konyaspor 0-0 Denizlispor

'in 21. haftasında ve karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla , puanını 20'ye çıkartırken maç fazlasıyla 14. sırada kalmaya devam ederken , 24 puanla 12 sırada kaldı.

'in 21'inci haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünü yaptığı İttifak Holding ile Mehmet Özdilek'in takımı Yukatel karşı karşıya geldi.

KONYASPOR'UN GOLÜ VAR'A TAKILDI

Zorlu karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. 'un Marko Jevtovic ile bulduğu bir gol ise VAR'dan döndü.

0-0'lık beraberliğin ardından İttifak Holding Konyaspor puanını 20, ise 24 yaptı.

Gelecek hafta Konyaspor sahasında Göztepe'yi konuk edecek, da Süper Lig'de zor günler geçiren Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek.

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  1. 08.02.2020
  2. Güncelleme: 08.02.2020 16:20
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