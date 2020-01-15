Aykut Kocaman: Gerçeklerle yüzleşmeye başladık!
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman canlı yayında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik direktör, transfer ile ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda sahada ve saha dışarısında son sözü para söylüyor, hiç hoşnut olmasam da gerçek bu ve artık gerçekler ile yüzleşmeye başladık" dedi.
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman canlı yayında transfer harekatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli teknik direktör, takımıyla beraber yaptığı kamptaki açıklamasında şu sözlere yer verdi;
"GERÇEKLERLE YÜZLEŞMEYE BAŞLADIK"
"Sadece Konyaspor için değil bütün kulüpleri kapsıyor. Son sözü Türk futbolunda para söylüyor. Ne yazık ki durum böyle. Ortada gerçekler var. Gerçeklerle yüzleşmeye başladı hem Konyaspor hem Türk futbolu."
"CİDDİ PARA LAZIM!"
"Sonuçta kota var, kota içinde transfer yapalım derseniz ciddi para lazım. Son sözü para söylüyor derken şunu da söylemek lazım. Aklımda yoktu, yüzleşme gibi olacak. Oyuncuların hak edişleri, borç ve transfer ihtiyacı var, kolay çözülecek bir denklem değil"
- 15.01.2020
- Güncelleme: 15.01.2020 16:38
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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