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15 Ocak 2020, Çarşamba
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: Gerçeklerle yüzleşmeye başladık!

Aykut Kocaman: Gerçeklerle yüzleşmeye başladık!

ekiplerinden 'un teknik direktörü canlı yayında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli , ile ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda sahada ve saha dışarısında son sözü para söylüyor, hiç hoşnut olmasam da gerçek bu ve artık gerçekler ile yüzleşmeye başladık" dedi.

ekiplerinden 'un teknik direktörü canlı yayında harekatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli , takımıyla beraber yaptığı kamptaki açıklamasında şu sözlere yer verdi;

"GERÇEKLERLE YÜZLEŞMEYE BAŞLADIK"

"Sadece Konyaspor için değil bütün kulüpleri kapsıyor. Son sözü Türk futbolunda para söylüyor. Ne yazık ki durum böyle. Ortada gerçekler var. Gerçeklerle yüzleşmeye başladı hem Konyaspor hem Türk futbolu."

"CİDDİ PARA LAZIM!"

"Sonuçta kota var, kota içinde transfer yapalım derseniz ciddi para lazım. Son sözü para söylüyor derken şunu da söylemek lazım. Aklımda yoktu, yüzleşme gibi olacak. Oyuncuların hak edişleri, borç ve transfer ihtiyacı var, kolay çözülecek bir denklem değil"

Aykut Kocaman: Gerçeklerle yüzleşmeye başladık!

  1. 15.01.2020
  2. Güncelleme: 15.01.2020 16:38
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