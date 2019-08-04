Konya’dan ses yok - Son dakika Atiker Konyaspor haberleri - Fotomaç
04 Ağustos 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Atiker Konyaspor Haberleri Konya’dan ses yok

Konya’dan ses yok

Konya’dan ses yok

, ile karşılaştı. Hollanda 1. Lig ekibiyle yapılan müsabakada gol sesi çıkmadı.

Yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren , ile karşılaştı. Hollanda 1. Lig ekibiyle yapılan müsabakada gol sesi çıkmadı. Yeşil- beyazlılar, yaptığı dördüncü hazırlık maçından da fileleri sarsamaması dikkat çekti. Konyaspor; A. Alanyaspor (0-1), Asteras (0-0) Twente (0-1) ile karşılaşmıştı.
  1. 4.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Konya’dan ses yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN