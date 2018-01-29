Eto'o'da flaş gelişme
A. Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Samuel Eto'o'yla sürdürdükleri transfer görüşmelerini sonlandırdıklarını açıkladı.
Ahmet Baydar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Eto'o'yla ilgili sürecin imza aşamasında yaşanan pürüzün giderilememesi nedeniyle görüşmeleri sonlandırdıklarını duyurdu.
İşte Baydar'ın o paylaşımı:
- 29 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:11
-
Fırtına galibiyete hasret
Toplam 3
Yorum
54 imparatorluğu Rıza çalımbay
-
Yönetim şoke oldu! G.Saray'ın Ndiaye için ödediği gerçek bonservis bedeli
Toplam 11
Yorum
aslaaaa takım iyiyse topçuda iyidir stoke city küme düşmeye oynuyor! yazık etti kariyerine
-
Eto'o'da flaş gelişme
Toplam 7
Yorum
RY ANTALYASPOR ETO'O YU SATMAKLA KÜME DÜŞMEYİ KABULLENMİŞ KOMBİNELERİ İADE EDİN BİZ ETO'O VAR DİYE ALDIK
Eto'o'da flaş gelişme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.