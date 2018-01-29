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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    Eto'o'da flaş gelişme

    Eto'o'da flaş gelişme

    A. Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, 'o'yla sürdürdükleri transfer görüşmelerini sonlandırdıklarını açıkladı.

    Ahmet Baydar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Eto'o'yla ilgili sürecin imza aşamasında yaşanan pürüzün giderilememesi nedeniyle görüşmeleri sonlandırdıklarını duyurdu.

    İşte Baydar'ın o paylaşımı:

    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:11
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