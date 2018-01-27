Flaş açıklama: ''Eto'o ile ilgileniyoruz!''
Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Demba Ba transferinin kendileri için kapandığını, ancak Eto'o ile ilgilendiklerini söyledi.
Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Demba Ba ile ilgilendiklerini ancak bu transferin kendileri için kapandığını söyledi. Baydar, "Bir forvet transferi yapmak istiyoruz. Demba Ba ile ciddi şekilde ilgilendik. Görüşmelerimiz oldu. Ancak gelişen süreçte Demba Ba defteri bizim için kapanmıştır" dedi.
ETO'O İLE İLGİLENİYORUZ
Takıma en kısa süre içerisinde bir forvet transferi yapmak istediklerini ifade eden Baydar, "Takımımıza en kısa sürede takviye yapacağız. Eto'o tabii ki de büyük bir futbolcu. Kariyeri tartışılmaz. Herkes böyle bir futbolcuyu kendi takımında görmek ister. Eto'o ile ilgileniyoruz. Süreç nasıl gelişecek hep birlikte göreceğiz" açıklamasını yaptı.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 13:28
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Pepe-Vida ilk kez
Toplam 1
Yorum
CasCan Vida nın daha takıma adaptasyonu gerekiyor. İlk heyecan yaptı. İyi kumaş ama acele etmemek lazım.Uyum şart.Hareketli ama yerini kaybediyor.
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Aslan avda
Toplam 1
Yorum
CELAL BELHANDA YEDEK DEGIL ; MUSLERA MARIANO MAICON SERDAR LATO SELCUK BADO RODRI BELHANDA FEGHOLI GOMIS AKSAM 11 I RESMI BILGI
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Deprem
Toplam 5
Yorum
fenerli UA... SİZ Mİ ŞAMPİYON OLACAKSINIZ BU KADAR SEVİNDİN JANSEN SATSA SÖZLEŞMESİ FESH EDİLİR YERİNE BAŞKA OYUNCU ALINIR NE VAR BUNDA KAMİL
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