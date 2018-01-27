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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    Flaş açıklama: '''o ile ilgileniyoruz!''

    Flaş açıklama: ''Eto'o ile ilgileniyoruz!''

    Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, transferinin kendileri için kapandığını, ancak 'o ile ilgilendiklerini söyledi.

    Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, ile ilgilendiklerini ancak bu transferin kendileri için kapandığını söyledi. Baydar, "Bir forvet transferi yapmak istiyoruz. Demba Ba ile ciddi şekilde ilgilendik. Görüşmelerimiz oldu. Ancak gelişen süreçte Demba Ba defteri bizim için kapanmıştır" dedi.

    ETO'O İLE İLGİLENİYORUZ
    Takıma en kısa süre içerisinde bir forvet transferi yapmak istediklerini ifade eden Baydar, "Takımımıza en kısa sürede takviye yapacağız. 'o tabii ki de büyük bir futbolcu. Kariyeri tartışılmaz. Herkes böyle bir futbolcuyu kendi takımında görmek ister. Eto'o ile ilgileniyoruz. Süreç nasıl gelişecek hep birlikte göreceğiz" açıklamasını yaptı.

    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:28
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