Yatabare hastaneye kaldırıldı
Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanan ve Gençlerbirliği'nin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlanan Gençlerbirliği - Atiker Konyaspor mücadelesinin 87'nci dakikasında Alper Uludağ ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Mustapha Yatabare, hastaneye kaldırıldı.
Atiker Konyasporlu santrforun çenesinin ve iki dişinin kırıldığı öğrenilirken, golcü oyuncunun maçın ardından ambulansa binerek Ankara Memorial Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. Ayrıca, Yatabare'nin ameliyat edileceği de ifade edildi.
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:16
-
Tosic bombası
Toplam 11
Yorum
Saim Niçin Dusko Tosiç İ istiyor Trabzonspor gitsinler avrupada oyuncu çok alsınlar geçen sene bedava aldıklarıOlcay untulmadı .
-
Davy Klaassen, Fenerbahçe’ye doğru
Toplam 7
Yorum
hakan39 yönetim size sesleniyorum eğer şampiyonluk istiyorsak etoo yu ve bir sol bek alın acilinden jansen sakatlandı sezon bitiyor zaten 3 ay sonra
-
Tosic bombası
Toplam 11
Yorum
Atillas-BJK 1 2 sene daha kalsın. Her türlü güven veriyor. Yedek kulübesinde otururken bile bir başka bakıyor :-) Tottenham bile yokladı. Boş değil
Yatabare hastaneye kaldırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.