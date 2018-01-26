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    26 Ocak 2018, Cuma
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    Yatabare hastaneye kaldırıldı

    Yatabare hastaneye kaldırıldı

    'in 19'uncu haftasında oynanan ve Gençlerbirliği'nin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlanan Gençlerbirliği - mücadelesinin 87'nci dakikasında Alper Uludağ ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Mustapha Yatabare, hastaneye kaldırıldı.

    Atiker Konyasporlu santrforun çenesinin ve iki dişinin kırıldığı öğrenilirken, golcü oyuncunun maçın ardından ambulansa binerek Ankara Memorial Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. Ayrıca, Yatabare'nin ameliyat edileceği de ifade edildi.

    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:16
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