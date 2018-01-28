Yatabare'nin röntgen filmi şok etti!
Atiker Konyaspor’un Gençlerbirliği ile oynadığı maçta girdiği ikili mücadele çene kemiğinde parçalı kırık oluşan yeni transfer Yatabare'nin tedavisi sürüyor. 4 adet parçalı kırık oluşan Yatabare, sahalardan 2 ay uzak kalacak.
Atiker Konyaspor'un yeni transferi Yatabare, Gençerlerbirliği ile oynan maçının son dakikalarında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlandı. Yapılan tetkiklerinde çene kemiğinde kırıklar oluşan Yatabare ameliyat oldu. Yatabare'nin 2 ay sahalardan uzak kalacağını belirten Kulüp doktoru Yrd. Doç. Dr. Galip Bilen Kürklü, ''Oyuncumuz Mustapha Yatabare'nin aldığı darbe sonrası çekilen tomografisinde çene kemiğinde 4 adet parçalı kırık saptandı. Ameliyatla kırıklar vida ve plaklarla tespit edildi. Ameliyat başarılı geçti ve oyuncumuz yaklaşık olarak 2 ay sonra maç yapabilir duruma gelecek" dedi.
GALATASARAY MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Yeşil-beyazlı ekip, forvet oyuncuları Traore ve Yatabare'den yoksun bir şekilde çıkacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında kendi sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Kayacık Tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek gözetiminde yapılan antrenmana ameliyat olan Yatabare dışında tüm oyuncular katıldı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan 7'ye 2 ile devam eden antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 17:03
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Fırtına evinde 20’ye 17 önde
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Kontra futbol adil yönetilsin içerde dışarda her yerde feneri muma çeviririz. Marka değeri zırvasın her en az 20 puan fenere hediye...
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Messi, Beşiktaş'a şans tanımadı!
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Misafir Bir Beşiktaşlı olarak ben de şans tanımıyorum.
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Aziz Yıldırım salonu terk etti! İşte sinirlenmesinin nedeni...
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harbici yıllardır aziz yıldırım var herkes ile kavgalı ali koç fb li değilmi bırakın gelsin değişiklik olsun
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