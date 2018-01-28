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    28 Ocak 2018, Pazar
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    'nin röntgen filmi şok etti!

    Yatabare'nin röntgen filmi şok etti!

    Atiker Konyaspor’un Gençlerbirliği ile oynadığı maçta girdiği ikili mücadele çene kemiğinde parçalı kırık oluşan yeni transfer 'nin tedavisi sürüyor. 4 adet parçalı kırık oluşan Yatabare, sahalardan 2 ay uzak kalacak.

    'un yeni transferi , Gençerlerbirliği ile oynan maçının son dakikalarında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlandı. Yapılan tetkiklerinde çene kemiğinde kırıklar oluşan Yatabare ameliyat oldu. Yatabare'nin 2 ay sahalardan uzak kalacağını belirten Kulüp doktoru Yrd. Doç. Dr. Galip Bilen Kürklü, ''Oyuncumuz Mustapha Yatabare'nin aldığı darbe sonrası çekilen tomografisinde çene kemiğinde 4 adet parçalı kırık saptandı. Ameliyatla kırıklar vida ve plaklarla tespit edildi. Ameliyat başarılı geçti ve oyuncumuz yaklaşık olarak 2 ay sonra maç yapabilir duruma gelecek" dedi.



    GALATASARAY MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
    Yeşil-beyazlı ekip, forvet oyuncuları Traore ve Yatabare'den yoksun bir şekilde çıkacağı çeyrek final ilk maçında kendi sahasında oynayacağı maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Kayacık Tesislerinde teknik direktör gözetiminde yapılan antrenmana ameliyat olan Yatabare dışında tüm oyuncular katıldı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan 7'ye 2 ile devam eden antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 17:03
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