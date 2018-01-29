CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Konya’da Yatabare şoku

    Konya’da Yatabare şoku
    maçında girdiği ikili mücadele sonrasında çene kemiğinde 4 adet parçalı kırık oluşan 'un yeni transferi Mustapha Yatabare'den kötü haber geldi. Ameliyat edilen 32 yaşındaki Malili golcünün sahalardan 2 ay uzak kalacağı açıklandı. Zaten golcü sıkıntısı yaşayan yeşil-beyazlılarda bu durum, moralleri alt üst etti.
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Konya’da Yatabare şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN