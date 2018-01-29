Transfer resmen bitti! Jahovic...
Atiker Konyaspor, Göztepe'nin golcüsü Adis Jahovic ile anlaştığını resmen duyurdu.
Atiker Konyaspor, Göztepe'den Adis Jahovic'i renklerine bağladı. Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar transferin bittiğini sosyal medya hesabından açıkladı.
Ahmet Baydar, "Jahovic, Atiker Konyaspor'umuzda! Yoğun olarak sürdürdüğümüz transfer çalışmalarında Jahovic'le anlaşmış bulunmaktayız. Camiamıza hayırlı olsun" yazarak transferin bittiğini duyurdu.
BONSERVİS 1.5 MİLYON EURO
Transferle hakkında gelen bilgilere göre Atiker Konyaspor, Makedon golcü için Göztepe'ye 1.5 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek. Yeşil-Beyazlıların, Jahovic ile 2.5 senelik anlaşma sağladığı bildirildi.
- 29 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 19:17
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Ve transfer KAP'a bildirildi: Formayla poz verdi!
Toplam 7
Yorum
krkrtal emeklilik yıllarında bu kadar iyi istatistiği varsa bu adamın bırakalım emekli aldınız desinler. siz önce alıp oynattığınız forvetlere bakın
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Ve transfer KAP'a bildirildi: Formayla poz verdi!
Toplam 7
Yorum
krkrtal kıskançlıklar başlamış yine. emekli dediğin adam geçen yılın gol kralı. süper lig istatistiklerine bak öyle konuş. 42 maç 33 gol 5 asist.
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Ve transfer KAP'a bildirildi: Formayla poz verdi!
Toplam 7
Yorum
TCelcius BEŞİKTAŞIMIZA hayırlı olsun umarım gol açlığımızı dindirirsin love her vurdugun gol olsun.Şu renkli oğlanlar ayak altında dolasmasın yırtarı
Transfer resmen bitti! Jahovic... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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