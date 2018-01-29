Transfer resmen bitti! Jahovic...

Atiker Konyaspor, Göztepe'den Adis Jahovic'i renklerine bağladı. Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar transferin bittiğini sosyal medya hesabından açıkladı.







Ahmet Baydar, "Jahovic, Atiker Konyaspor'umuzda! Yoğun olarak sürdürdüğümüz transfer çalışmalarında Jahovic'le anlaşmış bulunmaktayız. Camiamıza hayırlı olsun" yazarak transferin bittiğini duyurdu.



BONSERVİS 1.5 MİLYON EURO

Transferle hakkında gelen bilgilere göre Atiker Konyaspor, Makedon golcü için Göztepe'ye 1.5 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek. Yeşil-Beyazlıların, Jahovic ile 2.5 senelik anlaşma sağladığı bildirildi.