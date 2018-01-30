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    30 Ocak 2018, Salı
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    Jahovic ’da

    Jahovic Konyaspor’da

    Eto’o’yu bitiremeyen Kupa şampiyonu, ’nin 650 bin euro’luk teklifini reddeden Makedon golcüyü 2,5 yıllığına renklerine bağladı

    bitimine 2 gün kala ortalık dev transfer hamlesi Konyaspor'dan geldi. Yeşil- beyazlılar, dün gün içinde çok hareketli saatlere sahne oldu. 'ten Yatabare ve 'tan Orkan'ı alan 'nın son şampiyonu, Malili golcüsünün 2 ay uzak kalacak olması nedeniyle rotasını yine golcü arayışlarına çevirmişti. 'dan ayrılacak olan Eto'o ile prensipte el sıkışmasına rağmen vaz geçen yönetimi, 'nin 650 bin euro'luk sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen Jahovic'i gündemine aldı. Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, "Jahovic'le anlaştık. Camiamıza hayırlı olsun" mesajını paylaştı. Baydar, 14 golü bulunan Jahovic'le 2.5 yıllık anlaştıklarını belirtti.
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:37
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