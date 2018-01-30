Adis Jahovic, Konyaspor'a imzayı attı
Atiker Konyaspor'un Göztepe'den transfer ettiği Makedon forvet Adis Jahovic, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Büyükşehir Belediye Stadyumu toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine Kulüp Başkanı Fatih Yılmaz ve Adis Jahovic katıldı.
Jahovic'in önemli bir transfer olduğunu belirten Kulüp Başkanı Yılmaz, ''Kendisi Süper Lig'in önemli isimlerinden birisidir. Adis Jahovic'in takımımıza kısa sürede uyum sağlayacağını ve önemli işler yapacağına inanıyoruz. Adis daha önce Avrupa'nın farklı ülkelerinde top koşturmuş ve son derece başarılı olmuş bir isimdir'' dedi.
Adis Jahovic ise, ''Büyük bir kulübe geldim. Daha kapıdan girer girmez etkileyici bir havası var. Stadyum muhteşem. Kendimi burada iyi hissediyorum. Konyaspor'u da geçtiğimiz seneden beri yakından takip ediyordum. Avrupa'da ve ligde önemli işlere imza atıldı. Şimdi kaldığımız yerden devam etmek için buradayız. Taraftarımız ve takım arkadaşlarımızla birlikte bir bütün olup bulunduğumuz durumdan bir an önce kurtulacağız ve camiamıza çok daha keyifli, rahat maçlar izlettireceğiz" diye konuştu.
1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3.5 yıllık imza atan Adis Jahovic, 88 numaralı formayı giyecek.
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 09:52
-
Sosa’ya tam destek
Toplam 2
Yorum
bjk ah Sosa ah beşiktaşta efsane olacaktın efsane..
-
‘Bunu kabul etmek mümkün değil’
Toplam 2
Yorum
KADIKÖY BOGASI DEMİŞTİM FENERİ İLERLEYEN HAFTALARDA İNCE İNCE DOĞRAYACAKLAR DİYE LİGİN TADI GELSİN DİYE YAPILAN ŞEYLER SUNİ ŞAMPİYON BELLİ BEYLER
-
Ndiaye'de son dakika gelişmesi
Toplam 1
Yorum
GS li KAP'a bile açıklanmayan 4,5 milyon euro pis kokuyor
Adis Jahovic, Konyaspor'a imzayı attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.