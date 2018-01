Adis Jahovic, Konyaspor'a imzayı attı

Jahovic'in önemli bir transfer olduğunu belirten Kulüp Başkanı Yılmaz, ''Kendisi Süper Lig'in önemli isimlerinden birisidir. Adis Jahovic'in takımımıza kısa sürede uyum sağlayacağını ve önemli işler yapacağına inanıyoruz. Adis daha önce Avrupa'nın farklı ülkelerinde top koşturmuş ve son derece başarılı olmuş bir isimdir'' dedi.







Adis Jahovic ise, ''Büyük bir kulübe geldim. Daha kapıdan girer girmez etkileyici bir havası var. Stadyum muhteşem. Kendimi burada iyi hissediyorum. Konyaspor'u da geçtiğimiz seneden beri yakından takip ediyordum. Avrupa'da ve ligde önemli işlere imza atıldı. Şimdi kaldığımız yerden devam etmek için buradayız. Taraftarımız ve takım arkadaşlarımızla birlikte bir bütün olup bulunduğumuz durumdan bir an önce kurtulacağız ve camiamıza çok daha keyifli, rahat maçlar izlettireceğiz" diye konuştu.



1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3.5 yıllık imza atan Adis Jahovic, 88 numaralı formayı giyecek.