Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Fiorentina-Rakow Czestochowa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fiorentina-Rakow Czestochowa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Fiorentina ile Rakow Czestochowa karşı karşıya gelecek. Paolo Vanoli yönetiminde bu sezon yaşanan hayal kırıklıklarına son vermeyi hedefleyen İtalyan temsilcisi, evinde oynayacağı ilk maçı kazanmayı amaçlıyor. Turnuvanın dikkat çeken takımlarından olan Polonya ekibi ise zorlu deplasmanda hata yapmadan yoluna devam etmenin yollarını arayacak. Peki, Fiorentina-Rakow Czestochowa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 17:52
Fiorentina-Rakow Czestochowa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fiorentina-Rakow Czestochowa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda heyecan dorukta! Fiorentina, Paolo Vanoli yönetiminde bu sezon yaşadığı hayal kırıklıklarını geride bırakmak için Artemio Franchi Stadı'nda Polonya temsilcisi Rakow Czestochowa'yı ağırlıyor. İtalyan ekibi, turnuvada iddialı adımlarla ilerleyen rakibi karşısında ev sahibi avantajını kullanarak rövanş maçı öncesi kritik bir üstünlük yakalamayı hedefliyor. Avrupa kupalarında deneyimli kadrosuyla öne çıkan Fiorentina'nın karşısında, bu sezon etkileyici performanslar sergileyen Rakow Czestochowa ise İtalya deplasmanından galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Fiorentina-Rakow Czestochowa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIORENTINA-RAKOW CZESTOCHOWA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda oynanacak Fiorentina-Rakow Czestochowa maçı 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

FIORENTINA-RAKOW CZESTOCHOWA MAÇI HANGİ KANALDA?

Artemio Franchi Stadı'nda oynanacak Fiorentina-Rakow Czestochowa maçı Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FIORENTINA-RAKOW CZESTOCHOWA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fiorentina: De Gea; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Brescianini, Mandragora, Fabbian; Harrison, Piccoli, Fazzini

Rakow Czestochowa: Zych; Tudor, Racovitan, Svarnas; Ameyaw, Repka, Struski, Carlos; Diaby-Fadiga, Makuch; Brunes

