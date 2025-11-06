Shakhtar Donetsk - Breidablik maçı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Shakhtar Donetsk - Breidablik maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan yeniden başlıyor! Üçüncü hafta maçlarıyla sahne alacak olan turnuvada, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk sahasında İzlanda ekibi Breidablik'i ağırlayacak. İlk iki maçında 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Teknik Direktör Arda Turan'ın ekibi Shakhtar, bu kez taraftarının desteğiyle hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor. Konuk ekip Breidablik ise topladığı 1 puanla 30. sırada yer alıyor ve deplasmanda sürpriz bir sonuçla çıkış arayışında. Peki Shakhtar Donetsk - Breidablik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Shakhtar Donetsk - Breidablik MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Shakhtar Donetsk - Breidablik maçı, 6 Kasım Perşembe günü oynanacak. Miejski Stadyumu'ndaki müsabaka, Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak.

Shakhtar Donetsk - Breidablik MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. haftasında, Polonya'da oynanacak karşılaşma tabii Spor 5 kanalından canlı yayınlanacak.