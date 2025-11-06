CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Konferans Ligi Rayo Vallecano - Lech Poznan CANLI YAYIN İZLE | Rayo Vallecano - Lech Poznan maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Rayo Vallecano - Lech Poznan CANLI YAYIN İZLE | Rayo Vallecano - Lech Poznan maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan, 3. hafta maçlarıyla dorukta! Rayo Vallecano evinde Lech Poznan'la galibiyet mücadelesine girişecek. İki haftada bir beraberlik ve bir zaferle puan tablosunda 7. sıraya yükselen ev sahibi, bu konumunu pekiştirmek adına dişini tırnağına takacak. Lech Poznan cephesinde ise işler daha karmaşık. Sezonun açılışında Rapid Wien'i 4-1'le ezip geçmesine rağmen, deplasmandaki Lincoln Red Imps yenilgisi, takımı 14. basamağa sürükledi. Vallecas Stadyumu'nda oynanacak maç hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Rayo Vallecano - Lech Poznan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorularının cevabı haberimizde...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 07:33
Rayo Vallecano - Lech Poznan CANLI YAYIN İZLE | Rayo Vallecano - Lech Poznan maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Rayo Vallecano - Lech Poznan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Rayo Vallecano, Estadio de Vallecas'ta Polonya ekibi Lech Poznan'ı konuk edecek. Avrupa'da ilk 2 haftada mağlubiyet almayan ve 4 puan +0 averajla 7. sıraya yerleşen ev sahibi ekip, taraftarın desteğini de arkasına alarak sırasını güçlendirmek için sahaya çıkacak. Lech Poznan ise 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle bulunduğu 14. sıradan yukarı tırmanmak istiyor. Ligdeki son maçında da Motor Lublin ile 2-2 berabere kalan konuk takım, evine galip dönerek moral depolama peşinde. Peki Rayo Vallecano - Lech Poznan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Rayo Vallecano - Lech Poznan MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rayo Vallecano - Lech Poznan maçı, 6 Kasım Perşembe günü oynanacak. Madrid'deki Estadio de Vallecas'ta oynanacak karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

