Lausanne Sports - Omonia Nicosia detayları | Lausanne Sports - Omonia Nicosia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta aksiyonu zirve yaparken, Lausanne Sports evinde Omonia Nicosia ile kritik bir randevuya çıkacak. İki zaferle hanesine 6 puan yazdıran ve puan tablosunda 4. koltuğa oturan İsviçre ekibi, bu formunu sürdürerek direkt son 16 turu biletini cebine koymak için saldıracak. Omonia Nicosia tarafında ise tablo karanlık: Açılış maçında Mainz'e 1-0 boyun eğen ve ardından Drita'yla puan paylaşan konuk, 1 puan ile -1 averajda 26. basamakta yer alıyor. Peki Lausanne Sports - Omonia Nicosia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 07:33
Lausanne Sports - Omonia Nicosia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi, 3. hafta maçları ile devam ediyor. Kıyasıya rekabet sürerken Lausanne Sports, Stade de la Tuilière'de Güney Kıbrıs takımı Omonia Nicosia ile kozlarını paylaşacak. Breidablik karşısında 3-0'lık galibiyetin ardından deplasmanda Hamrun'u da 1-0 mağlup eden ev sahibi, 6 puan ve +4 averajla bulunduğu 4. sıradaki yerini korumak istiyor. Omonia Nicosia ise Avrupa'da umduğu başlangıcı yapamadı ve 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle düşme hattında yer almaktan kurtulamadı. Peki Lausanne Sports - Omonia Nicosia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lausanne Sports - Omonia Nicosia MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lausanne Sports - Omonia Nicosia maçı, 6 Kasım Perşembe günü oynanacak. İsviçre'nin Lozan kentindeki Stade de la Tuilière'de oynanacak karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak. Maçın canlı yayıncısı bulunmuyor.

