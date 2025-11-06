Konferans Ligi | Celje - Legia Varşova maçı yayın bilgileri!

Celje - Legia Varşova maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Celje, UEFA Konferans Ligi 3. haftasında Legia Varşova ile kozlarını paylaşacak. Stadion Zedezele'de oynanacak karşılaşmada ev sahibi ekip, 2 galibiyet ve +4 averajla yerleştiği 3. sıradaki yerini korumak için mücadele edecek. Polonya temsilcisi ise ilk maçında Samsunspor'a evinde 1-0 mağlup olmasının ardından ilk puanını Shaktar'a karşı aldı ve 3 puanla 18. sıraya yerleşti. Peki Celje - Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Celje - Legia Varşova MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Celje - Legia Varşova maçı, 6 Kasım Perşembe günü oynanacak. Stadion Zdezele'deki müsabaka, Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak.

Celje - Legia Varşova MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. haftasında, Slovenya'da oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.