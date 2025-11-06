CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Konferans Ligi | Celje - Legia Varşova maçı yayın bilgileri!

Konferans Ligi | Celje - Legia Varşova maçı yayın bilgileri!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, 3. hafta maçlarıyla devam ediyor. Slovenya ekibi Celje, Polonyalı rakibi Legia Varşova ile kozlarını paylaşacak. İlk 2 maçında aldığı 2 galibiyetle 3. sıraya yerleşen en sahibi, 3'te 3 yapmak için sahaya çıkacak. Konuk ekip ise, Türkiye temsilcisi Samsunspor karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetin ardındanShaktar'ı deplasmanda yendi ve 3 puanla 18. sıraya oturdu. Peki Celje - Legia Varşova maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 13:49
Konferans Ligi | Celje - Legia Varşova maçı yayın bilgileri!

Celje - Legia Varşova maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Celje, UEFA Konferans Ligi 3. haftasında Legia Varşova ile kozlarını paylaşacak. Stadion Zedezele'de oynanacak karşılaşmada ev sahibi ekip, 2 galibiyet ve +4 averajla yerleştiği 3. sıradaki yerini korumak için mücadele edecek. Polonya temsilcisi ise ilk maçında Samsunspor'a evinde 1-0 mağlup olmasının ardından ilk puanını Shaktar'a karşı aldı ve 3 puanla 18. sıraya yerleşti. Peki Celje - Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Celje - Legia Varşova MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Celje - Legia Varşova maçı, 6 Kasım Perşembe günü oynanacak. Stadion Zdezele'deki müsabaka, Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak.

Celje - Legia Varşova MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. haftasında, Slovenya'da oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

